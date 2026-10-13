El papa León XIV llegó al Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma para someterse a la intervención quirúrgica programada destinada a extirparle un nódulo circunscrito en el pulmón. El sumo pontífice descendió por sus propios medios del vehículo oficial que lo trasladó hasta el establecimiento de salud, donde fue recibido por autoridades médicas y saludó con serenidad a la multitud de fieles y curiosos congregados en los accesos. Su ingreso formal se produjo pasadas las 13:00 (hora de Roma), marcando el inicio formal de las instancias clínicas previas a la operación.

Hasta las horas previas a su internación, el Santo Padre mantuvo una activa agenda oficial en el Vaticano, cumpliendo con sus audiencias matutinas programadas y siguiendo de cerca las deliberaciones del encuentro sobre la exhortación Amoris Laetitia. Sin embargo, debido a la hospitalización, debió suspender compromisos extras como su visita prevista a Castel Gandolfo para la entrega de la "Medalla de la Sostenibilidad". Asimismo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la misa de clausura del simposio en la Plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio.

De acuerdo con los partes oficiales emitidos por el Vaticano, la intervención consistirá en la extracción de una pequeña lesión detectada en recientes chequeos médicos de rutina. Los equipos sanitarios del Policlínico Gemelli estiman que el postoperatorio requerirá de una internación aproximada de una semana, periodo durante el cual el Papa permanecerá en reposo mientras se evalúan los resultados anatomopatológicos de la muestra extraída y se reprograman de manera paulatina sus actividades públicas.