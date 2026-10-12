Traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: 326 internos ya fueron llevados al nuevo penal

El operativo para trasladar a 1.500 presos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz continuó este lunes y ya alcanzó a 326 internos.

La movilización involucra al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a distintas fuerzas de seguridad, que trabajan de manera coordinada para concretar progresivamente el traslado desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el nuevo establecimiento penitenciario ubicado en territorio bonaerense.

“326 presos trasladados por las cinco Fuerzas Federales, bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal, en la primera jornada de un operativo histórico para concretar el traslado de internos de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz”, informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X.

Del dispositivo participan efectivos de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional, Policía de la Ciudad y Policía Bonaerense.

Cómo se realiza el traslado de los 1.500 presos

Para organizar el movimiento de los detenidos se conformó un Comando Unificado, integrado por las fuerzas federales y las policías de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

El organismo tiene a su cargo la planificación, coordinación y ejecución del procedimiento, que se desarrolla de forma gradual y progresiva. Para determinar el orden y las condiciones de cada traslado se tiene en cuenta el perfil criminológico de los internos, además de los riesgos que podrían presentarse durante el recorrido entre ambas cárceles.

El proceso continuará hasta completar la mudanza de los 1.500 presos actualmente alojados en Devoto.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

El nuevo complejo penitenciario fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. Su capacidad total es de 2.232 internos.

La obra permaneció paralizada durante cinco años y fue reactivada en diciembre de 2024. Una vez finalizado el traslado de los presos de Devoto, el operativo tendrá una segunda etapa: otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad serán enviados a Marcos Paz.

Se trata de personas que se encuentran a disposición del Poder Judicial de la Nación, cuyo alojamiento en el nuevo complejo permitirá liberar plazas actualmente utilizadas en dependencias policiales porteñas.