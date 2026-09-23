Visita del papa León XIV: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida fue anunciada este martes luego de una reunión entre funcionarios nacionales, autoridades de la Iglesia y representantes de las jurisdicciones que participarán del operativo por la llegada del Sumo Pontífice.

La decisión está vinculada principalmente con la misa que León XIV celebrará ese día frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje apostólico hacia Perú.

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, después del encuentro que encabezó Karina Milei en la sede de su cartera. También participaron representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, entre otras autoridades involucradas en la organización.

Qué pasará luego del feriado del lunes 9 de noviembre

Para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, en cambio, no habrá por ahora un feriado nacional. El Gobierno informó que se trabajará con un esquema de feriados locales o provinciales, de acuerdo con los lugares donde se desarrollen las actividades del Papa. Las definiciones serán comunicadas oficialmente por cada jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires ya hubo una primera definición. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el miércoles 11 será feriado provincial por la presencia de León XIV en Luján, donde el Papa celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. También anticipó un importante operativo de tránsito y seguridad para facilitar el acceso de los fieles.

La agenda oficial establece que el lunes 9 León XIV visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione de Claypole y luego encabezará la misa en Palermo. Durante esa jornada también tendrá actividades en la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el Pontífice viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Luego regresará a Buenos Aires para participar por la noche de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El último día de la visita será el miércoles 11. León XIV visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y posteriormente viajará a Luján para celebrar la misa frente a la Basílica. Después del acto de despedida en Ezeiza, partirá rumbo a Lima, Perú.

La organización de la visita también incluye un trabajo conjunto entre Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, la Iglesia y la Santa Sede. La Conferencia Episcopal señaló que existen diferencias con el Gobierno en algunos temas, pero destacó la coordinación que se viene realizando para garantizar el desarrollo de las actividades del Papa.

La llegada de León XIV a la Argentina será la primera visita de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades argentinas. El cronograma de noviembre contempla actividades pastorales e institucionales en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján, además de un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.