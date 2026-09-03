Los vuelos funcionarán con normalidad este jueves: ATE postergó las medidas de fuerza

El aeropuerto funcionará con normalidad este jueves luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidiera postergar las medidas de fuerza que estaban previstas para las 9. La decisión se tomó a la espera de una audiencia con el Ministerio de Trabajo para discutir qué actividades quedarán comprendidas dentro de los servicios esenciales.

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), confirmó la decisión a la Agencia Noticias Argentinas y explicó que fue adoptada tras una reunión con el equipo jurídico del gremio y los coordinadores de la Mesa Nacional de todo el país. “Se decidió posponer las medidas de fuerza”, señaló, y explicó que ahora buscan “exigirle al Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia para definir las secciones de esencialidad que el Gobierno Nacional plantea”.

ATE espera una audiencia con el Gobierno para definir los servicios esenciales dentro de la ANAC.

El sindicato había comunicado las medidas con cinco días hábiles de anticipación y había previsto afectar únicamente el 25% de la jornada laboral, equivalente a seis horas. Según Belelli, la modalidad fue diseñada para ajustarse a la normativa vigente y garantizar el funcionamiento del resto de los servicios.

Pidieron una audiencia con el Gobierno

“Somos responsables de exigir una audiencia y de posponer, como un gesto de buena voluntad al Gobierno Nacional, el inicio de las medidas de las 9 de la mañana”, afirmó el dirigente. ATE sostiene que antes de avanzar con la protesta necesita que el Ministerio de Trabajo establezca formalmente cuáles serán las tareas alcanzadas por la esencialidad.

Mientras espera una respuesta oficial, el gremio mantendrá el reclamo y prepara nuevas acciones para los próximos días. Belelli anticipó asambleas para este viernes y movilizaciones en instalaciones aeroportuarias, al tiempo que remarcó: “Queremos ser claros: garantizamos que el 75% de los días los servicios estén funcionando y afectar solamente el 25%”.

Los abogados de ATE Nacional ya realizaron una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la audiencia. El gremio cuestiona la interpretación oficial sobre los servicios esenciales y advirtió que, si la cartera laboral no convoca a esa instancia, reactivará de inmediato las medidas de fuerza.