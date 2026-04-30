El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana y una mínima de 8°C prevista para el domingo 3 de mayo, que será la jornada más fría de la semana.

Durante los próximos días, el clima se mantendrá estable, sin lluvias significativas y con temperaturas templadas, aunque el ingreso de una masa de aire más fresca comenzará a sentirse desde el sábado.

Para este miércoles 29 se espera una mínima de 12°C y una máxima de 23°C, con posibilidad de algunas lluvias aisladas durante la madrugada. El jueves 30 continuará con condiciones estables, mínima de 12°C y máxima de 22°C. El viernes 1 habrá un leve ascenso térmico, con 15°C de mínima y 24°C de máxima.

El cambio más importante llegará el sábado 2, cuando bajará la temperatura con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, además de vientos más intensos.

Sin embargo, el punto más frío será el domingo 3, cuando el termómetro marcará apenas 8°C de mínima y 18°C de máxima, en una jornada sin lluvias pero con aire más frío en toda la región.

Según el SMN, este descenso responde al ingreso de una nueva masa de aire fresca que impactará sobre el AMBA y marcará uno de los días más fríos de lo que va del otoño.

Después del domingo, las temperaturas volverán a subir levemente: para el lunes 4 se prevé una mínima de 12°C y máxima de 22°C, mientras que el martes 5 se esperan 13°C de mínima y 23°C de máxima, sin lluvias a la vista.