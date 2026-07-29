La Subsecretaría de Trabajo de Neuquén atendió 6.391 consultas y reclamos laborales durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la creciente demanda de asesoramiento por parte de trabajadores de toda la provincia. El servicio brinda orientación gratuita ante conflictos laborales y forma parte de las políticas impulsadas por el gobierno provincial para fortalecer el empleo y garantizar la protección de los derechos laborales.

Según el informe oficial, entre enero y junio las consultas estuvieron vinculadas principalmente con telegramas laborales, despidos, intimaciones, liquidaciones finales, registración laboral, certificaciones de servicios, condiciones de trabajo y conflictos con empleadores. También se registró una importante cantidad de intervenciones relacionadas con trámites previsionales y de seguridad social.

Despidos, telegramas laborales, liquidaciones finales y conflictos con empleadores encabezaron los motivos de consulta de los trabajadores neuquinos.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó que detrás de cada consulta hay una persona que busca una respuesta. "Las más de seis mil consultas que recibimos durante el primer semestre hablan de una subsecretaría abierta y cercana. Para nosotros no son estadísticas: son personas que encontraron una respuesta y un equipo dispuesto a acompañarlas", afirmó.

El servicio se presta de manera permanente en la sede central y en las delegaciones regionales de Vaca Muerta II, Altos Neuquén, Pehuén, Comarca Petrolera y Lagos del Sur, con el objetivo de garantizar el acceso a trabajadores de toda la provincia.

El servicio de asesoramiento se brinda en la sede central y en delegaciones regionales para garantizar el acceso en toda la provincia.

El relevamiento también muestra que la demanda se mantuvo constante durante todo el semestre, con un promedio superior a las 1.000 atenciones mensuales y más de 35 consultas por día. Junio fue el mes con mayor cantidad de intervenciones. Por actividad económica, los sectores de comercio, construcción, trabajo en casas particulares y gastronomía concentraron la mayor cantidad de reclamos.

El informe se da a conocer en un contexto en el que Neuquén continúa mostrando un crecimiento del empleo privado registrado. De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la provincia incorporó alrededor de 12.000 nuevos puestos de trabajo registrados, equivalente a un incremento del 7,1%, mientras a nivel nacional se registró una retracción.