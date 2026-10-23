En el 116° aniversario de Andacollo, Rolando Figueroa ponderó el rol del Norte nequino en el desarrollo provincial

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó el acto por el 116° aniversario de Andacollo, donde presentó un balance de la obra pública en la localidad y anticipó inversiones en pavimento, viviendas, salud, educación y turismo. Durante su discurso, afirmó que la provincia lleva adelante 1.075 obras simultáneas en todo el territorio neuquino.

Estoy acá para rendir cuentas”, expresó el mandatario al repasar los trabajos realizados, los que están en ejecución y los proyectos previstos para el norte provincial.

El acto contó con la participación del intendente Manuel San Martín y funcionarios del gabinete provincial. En Andacollo, el balance presentado por el gobernador incluyó nueve obras finalizadas, 12 en ejecución y otras 12 pendientes de ejecución. Además, anticipó proyectos incorporados al Presupuesto 2027, entre ellos el predio ferial del Veranador, un salón de usos múltiples, el loteo Omega, la ampliación del Registro Civil y mejoras en la guardia del hospital local.

Pavimento, viviendas y nuevos lotes: los anuncios para la localidad

Uno de los principales anuncios fue la pavimentación de 50 cuadras de Andacollo. Figueroa señaló que instruyó al Ministerio de Economía, Producción e Industria para asignar los recursos necesarios para concretar los trabajos.

En materia habitacional, informó que hay ocho viviendas terminadas y 21 lotes con servicios, mientras que el loteo Omega contempla la proyección de 220 lotes. El desarrollo busca ampliar las posibilidades de acceso al suelo urbano para las familias de la localidad.

El gobernador también mencionó una herramienta de financiamiento para construir viviendas: préstamos no bancarios de hasta 150 millones de pesos, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos. Según explicó, las familias podrán elegir el diseño de sus casas y contratar a sus propios profesionales y constructores.

La disponibilidad de suelo con servicios y de financiamiento para la construcción constituye uno de los ejes de los anuncios habitacionales, aunque los plazos de adjudicación y las condiciones detalladas de acceso a los créditos deberán precisarse.

Las rutas que buscan mejorar la conectividad del norte neuquino

La infraestructura vial ocupó un lugar central en el discurso de Figueroa. Entre las intervenciones mencionadas se encuentran la repavimentación de la Ruta Provincial 43 hacia Chos Malal, los trabajos sobre las rutas 26 y 21, la pavimentación de la Ruta Provincial 39 entre Andacollo y Huinganco y los avances sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo de Cortaderas.

Sobre esta última obra, el gobernador sostuvo: “Durante 100 años hicimos 100 kilómetros de más”. La frase apuntó a las dificultades históricas de conectividad que afectan al norte neuquino y a la necesidad de mejorar los recorridos entre las localidades.

Además, anticipó la construcción de un paseo costero que conectará Andacollo con Huaraco, mediante la recuperación del trazado de la antigua ruta. El proyecto sumaría un nuevo espacio público a la localidad y permitiría poner en valor ese sector.

Las obras viales tienen un impacto que va más allá de los tiempos de viaje: pueden facilitar el acceso a servicios, fortalecer los vínculos entre comunidades y mejorar las condiciones para el turismo y las actividades productivas. Sin embargo, el alcance de esos beneficios dependerá de la finalización de los trabajos y de su puesta en funcionamiento.

Salud, educación y deporte: las obras que siguen en agenda

Figueroa también repasó intervenciones en edificios y servicios públicos. Entre los anuncios, mencionó la inauguración del Centro Deportivo Comunitario de Andacollo antes de fin de año, trabajos en la escuela de Huaraco y la ampliación de la guardia del hospital local, junto con obras de esterilización previstas para ese establecimiento sanitario.

En el plano provincial, informó que se encuentran en ejecución o próximos a comenzar 23 gimnasios y siete natatorios, además de intervenciones vinculadas con la provisión de energía eléctrica, las redes de gas y el tratamiento cloacal.

La agenda de infraestructura busca atender necesidades que inciden directamente en la vida cotidiana de las comunidades: espacios para la actividad física, mejores condiciones de atención sanitaria y servicios básicos para los hogares.

Entre los proyectos que el mandatario anticipó para el Presupuesto 2027 también figura la ampliación del Registro Civil y la construcción de un salón de usos múltiples en el predio ferial del Veranador.

Dos convenios para impulsar el turismo y mejorar las veredas

Durante las actividades por el aniversario se inauguraron obras de mejoramiento en el camping municipal y se firmaron dos convenios entre Figueroa y el intendente Manuel San Martín.

El primero contempla la adquisición de una cinta transportadora de personas para el parque recreativo de nieve El Llano, ubicado sobre la Ruta Provincial 43. El objetivo es que el equipamiento esté instalado y en funcionamiento antes de la temporada invernal 2027, para facilitar el ascenso de los visitantes hasta la cima.

La iniciativa apunta a mejorar la experiencia de quienes visiten el parque y a fortalecer la oferta recreativa invernal del norte neuquino. Para evaluar su impacto turístico, será importante conocer el cronograma de instalación, las condiciones de operación y los servicios que estarán disponibles durante la próxima temporada.

El segundo convenio prevé una inversión de 500 millones de pesos para construir veredas. La obra busca mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad y la seguridad, además de generar espacios urbanos más cómodos para caminar.

Figueroa defendió una planificación que alcance al interior

El gobernador vinculó los anuncios con una estrategia de inversión que, según planteó, debe llegar a las localidades del interior y no concentrarse únicamente en los centros urbanos más poblados.

Nosotros estamos pensando en las próximas generaciones”, sostuvo al referirse a la necesidad de ejecutar obras que dejen resultados duraderos y generen oportunidades para los habitantes de la provincia.

En el cierre de su discurso, destacó el potencial humano del norte neuquino y puso el foco en la educación y la formación como herramientas para el desarrollo regional.

El norte neuquino está llamado a cumplir un papel preponderante en el desarrollo de la provincia, nadie, absolutamente nadie nos va a regalar nada, pero sí nos tenemos que formar”, afirmó.

Por su parte, el intendente Manuel San Martín reivindicó la historia de la comunidad y el trabajo de sus habitantes. También se refirió a medidas adoptadas ante presuntas irregularidades administrativas y sostuvo que la gestión pública debe asumir una responsabilidad ética y moral frente a la sociedad.