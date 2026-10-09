La Municipalidad de Neuquén avanza con la pavimentación de 17 cuadras de calle El Chocón, entre Paimún y Costanera, en el sureste de la ciudad. El proyecto supera los $21.000 millones de inversión y combina el nuevo asfalto con un sistema de desagües pluviales destinado a mejorar el escurrimiento del agua y reducir los anegamientos.

La obra integra el Plan 3.000 Cuadras de Asfalto y tiene un plazo de ejecución de 450 días. Además de mejorar la circulación, permitirá sumar una conexión hacia el Paseo Costero y acompañar el crecimiento urbano de este sector de la capital neuquina.

La obra pluvial se extiende a otras calles del sector

Los trabajos avanzan por etapas desde Paimún hacia el este. El proyecto incluye desagües complementarios en las calles Los Álamos, Copahue, Minas, Las Frutillas, Boerr, Lope de Vega y Ricardo Piglia. Sobre esta última también se construye un sistema de bombeo para facilitar la evacuación del agua acumulada.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, explicó que la intervención busca resolver problemas que van más allá del estado de la calzada. La infraestructura subterránea tendrá un papel central para que el sector pueda afrontar las lluvias sin acumular agua en las calles.

“Estamos avanzando sobre una obra integral, porque acá no solamente estamos construyendo una nueva troncal: estamos resolviendo todo el funcionamiento hidráulico de un sector que presenta enormes desafíos”, señaló Nicola.

También destacó que el asfalto es la parte visible de una intervención que incluye conductos y otros componentes esenciales para el drenaje.

Alejandro Nicola destacó que el asfalto es la parte visible de una intervención que incluye conductos y otros componentes esenciales para el drenaje.

El sistema contempla conductos de hormigón, cañerías de polietileno de alta densidad (PEAD), cámaras de inspección y enlace, además de estaciones de bombeo. La red llegará hasta la cámara de bombeo ubicada en el sector de la Costanera.

Estas tareas se integran con las defensas costeras y los enrocados construidos anteriormente para proteger la zona frente al río. Esa infraestructura requiere una red capaz de evacuar el agua de lluvia que queda acumulada dentro del área protegida.

Nicola remarcó que las distintas intervenciones forman parte de un mismo esquema. Según explicó, primero se trabajó en la protección del sector y ahora se completa la infraestructura necesaria para retirar el agua y evitar anegamientos.

Los trabajos generan cortes de tránsito por etapas

La pavimentación también permitirá incorporar una alternativa de circulación en el este de Neuquén y mejorar el vínculo entre distintos sectores de la ciudad y el Paseo Costero. La nueva conexión busca acompañar la expansión urbana con calles e infraestructura pluvial.

Mientras avanzan las cuadrillas, el municipio aplica cortes de tránsito en las cuadras intervenidas. Por eso, solicita a los vecinos que no dejen vehículos estacionados en esos tramos, para facilitar el movimiento de maquinaria y el desarrollo de las tareas.

Los trabajos se realizan de lunes a viernes, de 8 a 18, y sábados por medio. Los distintos frentes avanzan de acuerdo con el cronograma de obra.