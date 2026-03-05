Cuáles son las siete rutas en ejecución o proyectadas en el norte neuquino

En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.

MejorInformado accedió a un documento con todas las rutas proyectadas o en ejecución que se están llevando a cabo durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa en la región del Alto Neuquén, que contempla la zona del norte de la Provincia y que crece a diario en relación al desarrollo turístico con bellos paisajes. De cuáles se trata.



En ejecución

Pavimentación de la Ruta 43. Tramo Las Ovejas-Río Varvarco. Son 18 kilómetros, una inversión de $16.000 millones y una finalización proyectada para agosto del 2027.



Pavimentación de la Ruta 21. Tramo desde empalme Ruta 26 hacia El Huecú. Son 9 kilómetros, una inversión de $8.000 millones y una finalización proyectada para junio del 2026.



Pavimentación de la Ruta 26. Tramo Caviahue-empalme Ruta 27. Son 6 kilómetros, una inversión estimada de $11.500 millones y una finalización proyectada para diciembre del 2026.



Obras proyectadas

Pavimentación de la Ruta 54 hasta Manzano Amargo.



Rutas 38, 57 y 6. Se iniciarán 91 km estratégicos que vinculan Andacollo con Los Miches, Los Guañacos y el paso internacional Pichachén.



Ruta 21. A principios del 2027 se iniciará el tramo desde El Huecú hasta El Cholar para llegar, luego, al Reñileuvú, cerrando progresivamente la espina dorsal que articula norte, centro y sur de la Provincia.



Ruta 26. Tramo comprendido entre Hualcupén y Caviahue. Estas intervenciones permitirán consolidar la estructura del borde y garantizar condiciones adecuadas para que, una vez finalizada la veda climática, se pueda iniciar la repavimentación integral del tramo.



Finalizada

Pavimentación de la Ruta 39. Tramo desde Andacollo-Huingancó. Son cuatro kilómetros y la inversión fue de $3.500 millones.

