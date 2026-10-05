La Policía del Neuquén homenajeó este lunes 5 de octubre a Víctor Fabián Garro, al cumplirse 12 años de su muerte. El acto se realizó en el cenotafio ubicado en dependencias de la Comisaría Décima de Añelo, donde familiares del efectivo, jefes policiales y representantes de la Municipalidad participaron de la ceremonia.

Garro, reconocido por la fuerza como Subcomisario Post Mortem, murió el 5 de octubre de 2014 durante un procedimiento policial en la toma El Mirador de Añelo. Había concurrido junto a otros efectivos luego de un llamado por disturbios y disparos. Durante la intervención, recibió varios impactos de arma de fuego.

El homenaje de este lunes incluyó una ceremonia frente al cenotafio y, posteriormente, el traslado de familiares y policías hasta la plaza donde se encuentra una placa colocada en su memoria. La jornada concluyó con un encuentro de camaradería en la Comisaría Décima junto a los familiares de Garro.

El homenaje que mantiene viva la memoria de Garro

Durante el acto participaron familiares del subcomisario, jefes de las dependencias de la Dirección Seguridad Vaca Muerta, efectivos policiales y representantes de la Municipalidad de Añelo.

La ceremonia se desarrolló en un marco de respeto y recogimiento, con el objetivo de recordar la trayectoria de Garro y su muerte en cumplimiento del deber.

Después del acto en la Comisaría Décima, los presentes se trasladaron hasta la plaza donde permanece una placa dedicada al efectivo. El lugar funciona como otro punto de memoria para sus familiares, compañeros y la comunidad de Añelo.

La jornada finalizó con un agasajo en la sede policial, donde los integrantes de la fuerza compartieron un momento de camaradería con los familiares del subcomisario.

Qué ocurrió con Víctor Garro el 5 de octubre de 2014

El homenaje tiene como antecedente un procedimiento que terminó de manera trágica hace 12 años.

Garro se encontraba de servicio en la Comisaría Décima de Añelo cuando los efectivos recibieron un aviso por disturbios y disparos en la toma El Mirador. La patrulla se dirigió hasta una vivienda señalada por vecinos como el lugar desde donde se habrían efectuado los disparos.

Cuando los policías llegaron al domicilio, se produjo un intercambio de disparos. Garro recibió impactos de arma de fuego y murió durante el procedimiento. Las investigaciones posteriores determinaron la responsabilidad de Héctor Hernán Ruiz Herrera y su padre, Emilio Ruiz Valdevenito.

Ambos fueron declarados culpables por un jurado popular en 2015 y recibieron condenas a prisión perpetua por el homicidio de Garro.

El caso tuvo un segundo capítulo años después

La historia de Garro no terminó con las condenas.

En 2021, Héctor Hernán Ruiz Herrera fue trasladado desde Neuquén hasta el paso internacional Pino Hachado y quedó en libertad en Chile luego de una decisión vinculada con un error en el cómputo de su pena. La propia documentación oficial de la Provincia del Neuquén señala que la Fiscalía advirtió posteriormente el error y solicitó su captura internacional.

El condenado permaneció prófugo hasta que fue localizado en Chile. En octubre de 2022 fue recapturado y posteriormente se concretó su extradición a la Argentina. La Policía del Neuquén informó que fue trasladado a la Unidad de Detención N.º 11 para continuar cumpliendo su condena.

El episodio generó además cuestionamientos sobre el procedimiento judicial que había permitido su salida del país. En 2024, familiares de Garro presentaron un reclamo administrativo ante la Provincia por el daño extrapatrimonial que atribuyeron a la liberación errónea. Ese reclamo fue rechazado mediante el Decreto 1260/2024.

La Comisaría Décima lleva el nombre de Garro

La memoria de Garro también quedó incorporada físicamente a la institución policial.

En 2018, la Provincia inauguró el nuevo edificio de la Comisaría Décima de Añelo, que recibió oficialmente el nombre del subcomisario post mortem Víctor Fabián Garro. La denominación convirtió a la propia dependencia donde había prestado servicio en uno de los principales espacios de homenaje permanente.

La fuerza también mantiene un cenotafio y una placa dedicados al efectivo, espacios que vuelven a cobrar protagonismo cada 5 de octubre.

Un homenaje que se repite cada año

La Policía del Neuquén mantiene desde hace años una política institucional de recuerdo de los efectivos fallecidos en cumplimiento del deber.

En el caso de Garro, los actos conmemorativos se realizan en Añelo y reúnen a familiares y compañeros de la fuerza. En años anteriores, la institución ya había realizado ceremonias por el séptimo y octavo aniversario de su fallecimiento.

El recuerdo de los policías caídos también forma parte de la Cruzada Homenaje a los Caídos, una iniciativa institucional que recientemente recibió una declaración de interés del Senado de la Nación.

Doce años después, Garro permanece en la memoria policial

A 12 años de aquel procedimiento, la Policía del Neuquén volvió a reunirse en Añelo para recordar a Víctor Fabián Garro junto a sus familiares.

El homenaje de este lunes reafirmó la permanencia de su nombre dentro de la institución: desde el cenotafio y la placa hasta la propia Comisaría Décima, que lleva su nombre.

El caso, además, conserva una dimensión judicial que excede el aniversario. Garro fue asesinado en 2014, los responsables fueron condenados a prisión perpetua en 2015 y uno de ellos posteriormente recuperó la libertad por un error que derivó en su traslado a Chile, antes de ser recapturado y extraditado.

La conmemoración vuelve así a colocar en primer plano no solo la memoria de un policía muerto en cumplimiento del deber, sino también una historia judicial que todavía forma parte del recuerdo de la familia y de la Policía del Neuquén.