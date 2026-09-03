La Policía del Neuquén vivió este miércoles una jornada cargada de simbolismo y reconocimiento institucional. En la Plaza de Armas de Jefatura de Policía, la senadora nacional Julieta Corroza entregó formalmente el proyecto de declaración de interés aprobado por el Senado de la Nación para la Cruzada Homenaje a los Caídos de Policía, una iniciativa que busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber y acompañar a sus familias.

El acto, que también incluyó la primera imposición de la nueva jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda, reunió a autoridades provinciales, jefes policiales, efectivos en actividad y familiares, en una ceremonia que destacó tanto la memoria institucional como el reconocimiento a la trayectoria dentro de la fuerza.

Un reconocimiento nacional para la Cruzada Homenaje

La actividad tuvo como eje principal la entrega del proyecto aprobado por la Cámara alta que declara de interés a la Cruzada Homenaje, una iniciativa que desde hace años recuerda a los policías caídos en servicio y fortalece el vínculo entre la institución, sus integrantes y la comunidad.

"Les vine a traer el proyecto de ley que se sancionó el pasado jueves en el Senado de la Nación, donde ponemos en valor esta cruzada que es tan importante para nuestra querida Policía neuquina", expresó Corroza durante la ceremonia.

La distinción fue recibida por la comisario Nora Valdebenito, representante de la Cruzada Homenaje, en un gesto que fue interpretado como un respaldo institucional a una iniciativa profundamente arraigada en la historia de la fuerza provincial.

Desde la organización destacan que la propuesta no sólo busca honrar a quienes dieron su vida por la seguridad de los ciudadanos, sino también acompañar a las familias que mantienen vivo su legado.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, y la senadora nacional Julieta Corroza junto al a plana mayor de la Policía del Neuquén - Foto: X @julietacorroza

La primera imposición de la jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda

En segundo término, la ceremonia marcó un hecho histórico para la Policía del Neuquén con la imposición, por primera vez, de la jerarquía de Suboficial Mayor de Segunda, creada en el marco de la Ley Provincial N.º 3516.

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la propia Corroza; el jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; y el subjefe, comisario general Walter Alberto San Martín.

La nueva categoría reconoce la experiencia, la vocación de servicio y la trayectoria acumulada por el personal policial a lo largo de su carrera dentro de la institución.

Por primera vez, la Policía de Neuquén nombró Suboficiales Mayores de Segunda - Foto: Policía del Neuquén

Quiénes recibieron la nueva jerarquía

Durante la ceremonia fueron promovidos al nuevo escalafón los suboficiales mayores Herman Díaz Pérez y Flavio Palacios, pertenecientes al Cuerpo Seguridad, junto con Verónica Espinosa y Claudia Zelada, quienes cumplen funciones en servicios auxiliares.

La imposición de las nuevas insignias estuvo acompañada por familiares y compañeros de trabajo, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La creación de esta jerarquía forma parte del proceso de actualización de la carrera policial impulsado por la provincia y busca reconocer formalmente la experiencia y el compromiso de quienes alcanzan los máximos niveles dentro del escalafón de suboficiales.

Un acto que quedará en la historia de la Policía neuquina

La jornada dejó dos hitos para la institución: por un lado, el reconocimiento nacional a la Cruzada Homenaje, que reafirma la importancia de preservar la memoria de los efectivos caídos en servicio; y por otro, la puesta en marcha de una nueva jerarquía destinada a valorar la trayectoria profesional de quienes dedicaron décadas a la seguridad pública.

Con la participación de autoridades, efectivos y familiares, la ceremonia cerró con el retiro de la Bandera de Ceremonia y de la Banda de Música Institucional, consolidándose como un acontecimiento que quedará incorporado a la historia reciente de la Policía del Neuquén