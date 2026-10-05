Neuquén inauguró este lunes 5 de octubre el Primer Congreso Nacional de Lucha contra el Microtráfico, un encuentro que reúne a autoridades policiales, judiciales, especialistas y representantes de distintas provincias para analizar cómo investigar y perseguir la venta de drogas a pequeña escala.

Las jornadas se desarrollan en el Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén, y continuarán este martes 6 de octubre. El eje central es la experiencia de la provincia desde la desfederalización del narcomenudeo, implementada el 28 de febrero de 2025.

El encuentro busca compartir herramientas y experiencias sobre persecución penal, investigación criminal, participación ciudadana y coordinación institucional. Entre los expositores se encuentran el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el fiscal general José Gerez; el juez del Tribunal Oral Federal Pablo Matkovic; el exsecretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco y el director de Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, Nelson Peralta.

Neuquén expone su experiencia después de la desfederalización

Durante la apertura, Nicolini presentó la exposición “Neuquén frente al microtráfico”, en la que repasó la construcción de la política provincial para abordar la venta de drogas a pequeña escala.

El ministro sostuvo que asumir esta competencia implicó fortalecer las capacidades de la Policía, incorporar equipamiento y tecnología y profundizar el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

“La decisión del gobernador Rolando Figueroa fue hacernos cargo de esta problemática”, sostuvo Nicolini.

La desfederalización modificó el esquema de persecución del narcomenudeo en Neuquén. Desde el 28 de febrero de 2025, la Justicia provincial comenzó a intervenir directamente en este tipo de investigaciones, mientras que los delitos de mayor escala que continúan bajo competencia federal permanecen dentro de ese fuero.

El cambio convirtió a Neuquén en un caso de interés para otras jurisdicciones. De acuerdo con lo explicado por Peralta antes del Congreso, distintas provincias comenzaron a consultar cómo se implementó el sistema, qué herramientas fueron necesarias y cuáles fueron las dificultades encontradas.

El objetivo es compartir resultados, pero también errores

Uno de los aspectos más relevantes del Congreso es que la experiencia neuquina no será presentada solamente a partir de sus resultados.

La intención también es poner sobre la mesa los problemas que aparecieron durante la implementación, una información que puede resultar especialmente útil para otras provincias que analicen avanzar en esquemas similares.

Peralta había planteado que el objetivo era mostrar tanto “las bondades” como las dificultades del proceso neuquino. La iniciativa surgió, precisamente, a partir de las consultas recibidas desde otras jurisdicciones.

De esta manera, el encuentro busca convertirse en un espacio de intercambio entre policías, fiscales, jueces y responsables de las áreas de seguridad para comparar procedimientos y criterios de investigación.

Qué cambió en Neuquén desde febrero de 2025

La desfederalización no significó solamente un cambio administrativo de competencia.

El nuevo esquema permitió que la Policía del Neuquén, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia provincial trabajen sobre investigaciones vinculadas con la comercialización minorista de estupefacientes.

El modelo también incorporó con mayor protagonismo a los vecinos. Las autoridades destacan el uso de mecanismos como el QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida para recibir información de manera anónima.

La información aportada por ciudadanos puede transformarse en un punto de partida para investigaciones que luego derivan en tareas de vigilancia, allanamientos y procedimientos judiciales.

Ese vínculo entre denuncia, investigación y respuesta estatal es uno de los aspectos que la provincia pretende mostrar durante el encuentro nacional.

Los resultados ya forman parte del debate

La experiencia neuquina llega al Congreso con resultados acumulados durante más de un año y medio de aplicación del nuevo esquema.

Un informe publicado por Mejor Informado el 4 de octubre señaló que ya se habían alcanzado 197 condenas vinculadas con la persecución del microtráfico y que también se habían secuestrado bienes relacionados con esta actividad.

En septiembre, otro relevamiento había contabilizado 434 allanamientos y 183 condenas, además del secuestro de 47 kilos de cocaína y más de 222 kilos de cannabis, junto con armas y dinero.

Los números permiten observar que la discusión que se plantea en el Congreso no parte solamente de una modificación normativa: también involucra la capacidad de las instituciones para transformar esa nueva competencia en investigaciones y resultados judiciales.

Policía, Fiscalía y Justicia: cómo se articula la persecución

La agenda del Congreso refleja que el combate contra el microtráfico no queda concentrado en una única institución.

El Ministerio de Seguridad expone sobre la política provincial; la Policía del Neuquén aborda las capacidades necesarias para investigar el narcomenudeo; el Ministerio Público Fiscal presenta su estrategia de persecución penal y el ámbito judicial aporta la mirada vinculada con la resolución de las causas.

En ese marco, Gerez desarrolló el “Plan estratégico de persecución penal, aporte ciudadano y resultados”, mientras que Peralta expuso sobre los “Desafíos de la desfederalización en la institución policial”.

La coordinación resulta central porque una denuncia vecinal, por sí sola, no constituye una investigación: requiere mecanismos para transformar esa información en evidencia y posteriormente llevarla ante la Justicia.

El Congreso también pone el foco en los barrios

El microtráfico tiene una dimensión territorial que lo diferencia de las investigaciones vinculadas con grandes organizaciones dedicadas al transporte o distribución de estupefacientes.

La persecución del narcomenudeo apunta al último eslabón de la cadena, allí donde la venta de drogas tiene contacto directo con los barrios y las comunidades.

Por eso, la participación ciudadana aparece como uno de los ejes de la estrategia neuquina. Nicolini sostuvo durante la apertura que detrás de cada denuncia existe una comunidad que espera una respuesta y planteó el desafío de transformar esa información en investigaciones concretas.

El objetivo declarado es que la intervención estatal no termine únicamente con el secuestro de sustancias, sino que también permita recuperar espacios y reducir las consecuencias que genera la actividad delictiva en los barrios.

Un debate que trasciende a Neuquén

El interés de otras provincias por conocer el modelo neuquino explica, en parte, la realización del primer Congreso Nacional.

La pregunta que atraviesa las jornadas es qué sucede cuando una provincia asume directamente la persecución del narcomenudeo: qué recursos necesita, cómo se coordinan Policía y Justicia, cuánto tiempo demandan las investigaciones y qué resultados pueden medirse.

La experiencia de Neuquén funciona así como uno de los casos centrales para discutir una cuestión de alcance nacional.

El encuentro también permite comparar modelos y detectar dificultades que podrían aparecer en otras jurisdicciones que adopten cambios similares.

Qué se espera para la segunda jornada

El Congreso continuará este martes 6 de octubre con una jornada técnica y de conclusiones destinada principalmente a delegaciones policiales, judiciales y equipos especializados. Allí se profundizará el intercambio de experiencias y herramientas de trabajo.

El cierre permitirá conocer qué conclusiones surgen de las exposiciones y del intercambio entre las distintas jurisdicciones.

Para Neuquén, el desafío será sostener la capacidad investigativa construida desde la desfederalización y convertir la experiencia acumulada en herramientas que puedan ser evaluadas y eventualmente replicadas en otros lugares.

El Primer Congreso Nacional de Lucha contra el Microtráfico queda así abierto como un espacio para discutir no solo qué resultados obtuvo Neuquén, sino también qué funcionó, qué dificultades aparecieron y qué falta resolver en la persecución del narcomenudeo.