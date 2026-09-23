“Para 2030, la autonomía de los municipios será posible”: la definición de Coatz tras el encuentro con intendentes

El secretario del Interior de Neuquén, Gustavo Coatz habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 acerca de la jornada del martes 22 de septiembre en la cual, previo al discurso de Rolando Figueroa en Casa de Gobierno, se firmaron convenios con intendentes para desarrollar obras en distintos municipios de la región.

“Fue un día muy especial que empezó en Casa de Gobierno con ANIDE y la gestión de Joaquín Perren (director del organismo) que hizo la presentación de cinco problemas que existen en la provincia y también el equipo de investigadores que tomarán eso para buscar distintas soluciones”, sostuvo el funcionario en primer lugar.

Además comentó: “El Gobernador redobló la apuesta en apoyo al sistema científico y tecnológico de Neuquén y avisó que va a financiar otros proyectos más allá de los que se anunciaron”.

Gustavo Coatz detalló sobre la reunión con intendentes: “Se anunciaron obras y se firmaron convenios, también veredas y cordones cuneta donde los intendentes tendrán un respaldo para realizarlas”.

Coatz manifestó que “creo que han entendido el modelo (por los intendentes). La provincia siempre aporta, pero para lo que se acordó al comienzo de la gestión, no si el intendente quiere meter gente por la puerta de atrás”.

“Entendieron este modelo y lo abrazan de corazón, antes se hacían canchitas y hoy son escuelas, gas, casas, centros de salud, es difícil no aceptar que este camino es el correcto”, indicó el funcionario.

Consultado por la autonomía de los municipios -sobre todo los que hoy dependen mayoritariamente del respaldo financiero del Ejecutivo provincial-, el secretario del Interior señaló: “Es una pregunta difícil de responder, escuchando al Gobernador claramente se marca un horizonte donde la provincia terminará la deuda de infraestructura que hay, Figueroa plantea que al 2030 esa deuda estará resuelta, y cuando suceda significará integración regional y estrategias nuevas, turismo por ejemplo”.

“Creo que si este modelo se consolida, para 2030, la autonomía de municipios será posible, pero dependerá de los ciudadanos que entiendan la oportunidad que hay y que se preparen para eso”, sentenció Gustavo Coatz.

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