Figueroa y un nuevo mapa de obras: qué se hará en cada localidad de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa firmó este martes 22 de septiembre acuerdos con intendentes y presidentes de comisiones de fomento de distintos puntos de la provincia, en el marco del segundo Pacto de Gobernanza entre el Gobierno provincial, los municipios y las comisiones de fomento.

Durante el acto, Figueroa destacó el trabajo realizado para poner en marcha las obras y remarcó la importancia de sostener la inversión pública en todo el territorio neuquino. “La construcción de obras no se puede naturalizar. Detrás hay mucho trabajo, dedicación y organización del Estado, porque nos costó mucho poner en marcha todo esto”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la firma de los acuerdos responde a las demandas de las comunidades. “Debemos estar a la altura de lo que la sociedad está demandando, por eso es muy importante lo que hoy estamos firmando”, señaló.

Los convenios contemplan infraestructura educativa, sanitaria, urbana, turística y servicios en localidades de toda la provincia.

El gobernador también destacó el alcance territorial de los convenios. “No es poca cosa tener obras en todos los municipios, firmar para que continúen y sigan haciendo ustedes, donde la obra delegada también forma parte del desarrollo de nuestra provincia”, afirmó. Figueroa anticipó además la posibilidad de avanzar en un tercer acuerdo de gobernanza. “Hemos logrado mucho, pero vamos a lograr mucho más porque falta”, manifestó.

El balance de la gestión

Al realizar un repaso de la situación con la que asumió su administración, el gobernador señaló que “cuando asumimos nos faltaban alrededor de cuatro mil millones de dólares de obra y teníamos 1.800 millones de dólares de deuda, donde se había tomado el 55% para pagar gastos corrientes”.

En cuanto a las obras pendientes, anticipó que “para 2028-2029 vamos a culminar con todas las obras pendientes y necesarias de la provincia”. “Nos falta un recorrido, pero evidentemente hemos logrado mucho”, agregó.

El plan incluye más de mil obras financiadas por la Provincia y ejecutadas en distintas localidades neuquinas.

El mandatario provincial vinculó los nuevos acuerdos con los mil días de gestión y señaló que se trata de inversiones destinadas a atender las necesidades específicas de cada localidad. “Estamos poniendo en marcha más de mil obras con financiamiento provincial”, confirmó Figueroa, quien también aseguró que la provincia atraviesa “el récord histórico de financiamiento de obras públicas”.

Las inversiones son gestionadas por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos dependientes, en articulación con el Ministerio de Economía, Producción e Industria y los gobiernos locales.

El esquema incluye aportes ya otorgados, convenios que serán formalizados, expedientes en trámite y proyectos que atraviesan diferentes etapas administrativas y técnicas.

Las obras, localidad por localidad

Villa Traful: nuevo edificio para el Centro de Servicio al Turista, con una inversión de $900 millones.

Villa del Puente Picún Leufú: equipamiento, obras de gestión ambiental y recursos hídricos y ampliación del centro de salud, por $684 millones.

Villa del Nahueve: obras de gestión ambiental y recursos hídricos y trabajos en el playón deportivo de la Escuela N° 18.

Villa Curi Leuvú: obras de recursos hídricos y trabajos en la Escuela Primaria N° 23.

Varvarco-Invernada Vieja: centro comercial y recreativo y obras de gestión ambiental y recursos hídricos, por $790 millones.

Santo Tomás: obras en la Escuela N° 249 y construcción de un nuevo playón, por $390 millones, además de trabajos ambientales y de recursos hídricos.

Manzano Amargo: primera etapa de la plazoleta de La Fragua, por $185 millones.

Los Catutos: aportes correspondientes a la descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.

Los Chihuidos: aportes correspondientes a la descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.

Los Guañacos: centro comercial y recreativo por $790 millones, además de obras de gestión ambiental y recursos hídricos.

El Sauce: gimnasio deportivo por $1.400 millones, junto con obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico.

Coyuco-Cochico: construcción de un galpón metálico por $86 millones, además de obras ambientales, de recursos hídricos y turismo y aportes de descentralización.

Tricao Malal: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico.

Taquimilán: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico. El detalle informado menciona inversiones de $790 millones y $185 millones.

Huinganco: acceso peatonal por $250 millones y obras en el mirador y estacionamiento del cerro San Pedro.

El Huecú: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico.

El Cholar: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico.

Caviahue-Copahue: aportes correspondientes a la descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.

Barrancas: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por $64 millones, además de aportes de descentralización.

Bajada del Agrio: $198 millones para obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, además de aportes de descentralización.

Villa Pehuenia-Moquehue: $439 millones para un complejo recreativo y aportes de descentralización.

Villa El Chocón: obras de agua, cloacas, gas y energía eléctrica, además de aportes de descentralización.

Piedra del Águila: servicios para lotes y aportes de descentralización.

Picún Leufú: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por $6.000 millones; gas para el barrio Portal de las Rosas y aportes de descentralización.

Mariano Moreno: SUM para el CPEM N° 37 y equipamiento deportivo por $2.200 millones; pavimentación por $1.219 millones y aportes de descentralización.

Loncopué: bicisenda, luminaria pública y obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por $86 millones; además de loteos y descentralización.

Las Ovejas: $193 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, además de descentralización.

Las Lajas: $148 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, además de descentralización.

Buta Ranquil: fondos para descentralización, veredas y cordones cuneta.

Andacollo: nuevo edificio del Registro Civil por $550 millones y otros $238 millones para gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico y mensuras.

Aluminé: veredas perimetrales de establecimientos educativos por $650 millones; viviendas familiares y obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por $907 millones, más descentralización.

Zapala: nuevo edificio del Registro Civil por $550 millones, además de descentralización, veredas y cordones cuneta.

Villa La Angostura: $3.600 millones para obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, además de descentralización, veredas y cordones cuneta.

Senillosa: complejo educativo por $350 millones, además de descentralización, veredas y cordones cuneta.

San Patricio del Chañar: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por $100 millones; complejo de unidades familiares, centro de día para adultos mayores, red cloacal para 340 lotes, veredas, cordón cuneta y descentralización.

San Martín de los Andes: $908 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico; infraestructura para avanzar con viviendas en distintos barrios, además de descentralización, veredas y cordón cuneta.

Rincón de los Sauces: SUM para la EPET N° 16; $19 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico; descentralización, veredas y cordones cuneta.

Plottier: inversión de $10.000 millones para obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, incluyendo $9.500 millones para pavimentación en ocho barrios; además de descentralización, veredas y cordones cuneta.

Plaza Huincul: aportes por descentralización, veredas y cordones cuneta.

Junín de los Andes: $3.000 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico; avances en viviendas, mensuras, obras sanitarias, descentralización, veredas y cordón cuneta.

Cutral Co: ampliación y refacción del Registro Civil por $200 millones y otros $368 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, además de descentralización, veredas y cordones cuneta.

Chos Malal: $103 millones para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico; infraestructura para captación y abastecimiento de agua, descentralización, veredas y cordones cuneta.

Centenario: obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico; complejo de viviendas, pileta y centro de día para adultos mayores; mensura de 407 lotes, iluminación en la meseta, continuidad del Plan Procrear, descentralización, veredas y cordones cuneta.

Neuquén capital: complejo para adultos mayores, bienes para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico, obras de conexión de gas, veredas, cordón cuneta y obras menores.

Sauzal Bonito: veredas, cordón cuneta y obras menores.

Ramón Castro: veredas, cordón cuneta y obras menores.

Quili Malal: veredas, cordón cuneta y obras menores.

Paso Aguerre: veredas, cordón cuneta y obras menores.

Octavio Pico: veredas, cordón cuneta y obras menores.

Covunco Abajo: veredas, cordón cuneta y obras menores.

Los acuerdos forman parte del esquema de descentralización y ejecución de obra delegada impulsado por la Provincia, con proyectos que abarcan infraestructura urbana, servicios, educación, salud, turismo, viviendas, espacios recreativos, gestión ambiental y recursos hídricos en distintos puntos de Neuquén.