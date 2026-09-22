Rolando Figueroa, tras la denuncia por violencia de género contra el intendente de Vista Alegre: "Tiene que renunciar"

La denuncia por violencia de género contra el intendente de Vista Alegre y presidente del Partido Justicialista de Neuquén, José "Turco" Asaad, sumó este martes un nuevo capítulo político luego de las declaraciones del gobernador Rolando Figueroa, quien consideró que el jefe comunal debería dejar su cargo si los hechos denunciados se comprueban.

El pronunciamiento del mandatario provincial se produjo en medio de una fuerte repercusión institucional y social en una localidad clave del corredor Neuquén-Centenario-Vista Alegre, donde la situación mantiene en alerta tanto al ámbito político como a vecinos que siguen de cerca la evolución del caso.

"Creo que Asaad tiene que renunciar"

Consultado sobre la denuncia presentada por la expareja del intendente, Figueroa fue contundente.

"La verdad es que, si las cosas son como dice la denuncia, creo que Asaad tiene que renunciar", afirmó.

El gobernador recordó que los municipios cuentan con autonomía garantizada por la Constitución provincial, aunque remarcó que su posición personal frente a situaciones de violencia de género es clara.

Además, confirmó que desde el Gobierno provincial se activaron mecanismos de asistencia para acompañar a la mujer denunciante.

"Nosotros tomamos este tema con muchísima seriedad, inmediatamente el Estado provincial se puso al servicio de la víctima y la estamos acompañando desde el primer minuto", señaló.

El oficialismo provincial fija una postura

Durante la rueda de prensa, Figueroa también fue consultado sobre la posibilidad de que concejales alineados con el oficialismo acompañen una eventual decisión institucional en Vista Alegre para apartar a Asaad de sus funciones.

Sin adelantar escenarios políticos ni legislativos, el mandatario reiteró su postura. "Ya le contesté, yo creo que tiene que renunciar", confirmó.

La definición adquiere relevancia porque se trata de uno de los dirigentes con mayor peso dentro del PJ neuquino y porque ocurre en un contexto donde la gestión provincial sostiene una política de tolerancia cero frente a hechos de violencia.

"Cualquier hecho de violencia es inviable"

Figueroa insistió en que no existe margen para relativizar denuncias vinculadas a agresiones contra mujeres y recordó antecedentes recientes dentro de la política provincial.

"Todas esas cosas son inviables en la mente de todos nosotros. Cualquier hecho de violencia es inviable. Hay tolerancia cero y lo hemos demostrado cuando ocurrieron otras cosas, de hecho, me quedé sin vicegobernadora (por Gloria Ruiz). Soy el que menos mira para otro lado", sostuvo.

Las declaraciones del gobernador se producen mientras la situación judicial y política del intendente continúa bajo seguimiento de distintos sectores institucionales de Neuquén.

La denuncia contra José Asaad

El caso tomó estado público durante el fin de semana. Según la denuncia presentada por su expareja en la Comisaría 49°, la mujer relató haber sido víctima de agresiones verbales, físicas y psicológicas durante la relación.

De acuerdo con la exposición policial, la presentación fue realizada el domingo a las 17:55. Posteriormente se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y la causa comenzó a transitar el correspondiente proceso judicial.

Tras conocerse la denuncia, Asaad negó los hechos y sostuvo públicamente que responderá en el ámbito de la Justicia con pruebas para respaldar su versión de los acontecimientos. "Voy a responder con pruebas", sostuvo

Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando repercusiones en Vista Alegre y en el escenario político neuquino, donde las declaraciones del gobernador marcaron una de las posiciones institucionales más firmes desde que se conoció la denuncia.