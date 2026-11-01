43 historias con final feliz: perros y gatos encontraron una familia en Parque Norte

La Municipalidad de Neuquén realizó una nueva feria de adopción responsable en la plaza Küyen, ubicada en Parque Norte, donde 43 perros y gatos encontraron una familia. Del total, 40 eran cachorros y tres animales adultos.

La actividad convocó a vecinos y vecinas y también permitió acercar servicios gratuitos de salud animal. Durante la jornada también se aplicaron 75 vacunas antirrábicas y se realizaron 90 desparasitaciones.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó los resultados y valoró la posibilidad de que los animales encuentren un hogar donde reciban atención y cuidados.

Adopciones y atención veterinaria

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria fue la participación de animales adultos entre los que consiguieron un nuevo hogar. En total, tres animales adultos fueron adoptados, mientras que los otros 40 fueron cachorros de perros y gatos.

De Giovanetti expresó su satisfacción por el resultado de la actividad y remarcó el valor de que cada animal pueda incorporarse a una familia que asuma su cuidado.

Estamos sumamente felices porque pudimos dar en adopción 40 cachorros, entre gatos y perros, y también tres animales adultos. Es una gran alegría que puedan encontrar una familia que les dé amor y los cuidados que necesitan”, destacó.

La funcionaria también puso el foco en las prestaciones sanitarias que acompañaron la feria. Se aplicaron 75 vacunas antirrábicas y se realizaron 90 desparasitaciones, dos intervenciones preventivas destinadas a mejorar la salud de perros y gatos.

Además de las adopciones, se aplicaron 75 vacunas antirrábicas y hubo 90 desparasitaciones

El antecedente de otras ferias de adopción en Neuquén

Las jornadas de adopción responsable forman parte de una agenda que la Municipalidad de Neuquén viene desarrollando para promover el bienestar animal y facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios.

En septiembre de 2026, otra convocatoria municipal en Parque Norte terminó con 44 animales adoptados, entre ellos tres perros adultos. La actividad también incluyó vacunación antirrábica y desparasitación gratuita.

En julio, durante el cierre de las vacaciones de invierno, se había registrado otro resultado similar: 44 perros y gatos encontraron una familia en una feria organizada por el municipio.

Estos antecedentes muestran la continuidad de las convocatorias y el interés que despiertan entre las familias neuquinas. También ponen en evidencia la importancia de sostener políticas que no se limiten a concretar adopciones, sino que acompañen el cuidado de los animales.

La adopción responsable implica un compromiso a largo plazo

Encontrar una familia es el primer paso de un proceso que requiere compromiso. La incorporación de un perro o un gato al hogar supone garantizar alimentación, atención veterinaria, vacunación, desparasitación y condiciones adecuadas para su desarrollo.

En el caso de los animales adultos, las campañas también cumplen un papel importante: permiten que perros y gatos que llevan más tiempo esperando puedan acceder a una segunda oportunidad.

Por eso, las ferias municipales funcionan como espacios de encuentro entre quienes buscan una mascota y los animales que necesitan un hogar, al mismo tiempo que acercan herramientas de prevención sanitaria a la comunidad.

La propuesta se inscribe en las políticas de bienestar animal que impulsa la Municipalidad de Neuquén, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.