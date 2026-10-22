Un gatito atrapado en un desagüe fue rescatado por un robot inspirado en R2D2 de Star Wars

Un gatito que había quedado atrapado en un desagüe pluvial fue rescatado gracias a la intervención de una cuadrilla de obras públicas que utilizó un robot diseñado para inspeccionar cañerías subterráneas. El operativo se realizó en West Valley City, en el estado de Utah, Estados Unidos, y tuvo como protagonista a un equipo que encontró una solución poco habitual para poner a salvo al pequeño animal.

Según informó el Departamento de Obras Públicas de la ciudad en un comunicado, el equipo de mantenimiento del sistema de drenaje recibió el aviso el pasado lunes 12 de octubre. Los trabajadores intentaron localizar al gatito y ayudarlo a salir mediante una cámara instalada en una vara, pero el procedimiento no dio resultado.

Ante esa situación, decidieron recurrir a una herramienta que habitualmente utilizan para revisar el estado de las tuberías: un vehículo robotizado de control remoto llamado R2D2 ("Arturito"), como el robot que acompaña Luke Skywalker en la saga Star Wars.

Un robot diseñado para inspeccionar cañerías terminó en una misión de rescate

R2D2 está equipado con luces y una cámara que transmite imágenes en tiempo real. Su función habitual es permitir que los trabajadores inspeccionen el interior de conductos subterráneos sin tener que ingresar en ellos.

Esta vez, sin embargo, el dispositivo tuvo una tarea diferente. Las imágenes difundidas por el municipio muestran al robot avanzando por el desagüe detrás del gatito, que mira hacia atrás y maúlla mientras el vehículo se acerca lentamente.

Con maniobras cuidadosas, el equipo logró guiar al pequeño animal hacia la salida de la tubería. De acuerdo con el comunicado oficial, el robot lo empujó suavemente hasta dejarlo al alcance de uno de los trabajadores, que finalmente lo tomó en brazos. La misión concluyó con éxito.

La historia del gatito se volvió viral

El Departamento de Obras Públicas compartió las imágenes del procedimiento en sus redes sociales. En la publicación, la ciudad destacó que R2D2 podía sumar una nueva función a su lista de tareas: el rescate de gatitos.

La intervención también recibió comentarios de vecinos en las redes sociales. Entre las reacciones, un usuario bromeó sobre el uso de los fondos públicos y calificó el rescate como un ejemplo perfecto de cómo aprovechar los recursos de los contribuyentes.

Más allá de las bromas, el episodio mostró cómo una herramienta de uso técnico puede encontrar una aplicación inesperada cuando se necesita resolver una situación de emergencia. La cuadrilla recibió el reconocimiento del municipio por haber ido más allá de sus tareas habituales para ayudar a uno de los habitantes más pequeños de la ciudad.