El Gobierno de Neuquén realizó obras de mejora y mantenimiento en escuelas por tercer verano consecutivo, acción que permite seguir mostrando los resultados de una gestión que decidió revertir injusticias históricas de infraestructura, desde un modelo que se lleva adelante con recursos neuquinos.

Entre las nuevas intervenciones se encuentran los CPEM 1/87 y 50. La EPET 2 de Centenario, el 6 de Cutral Co; y las escuelas primarias 199 y 107 de la capital neuquina.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, valoró y dio detalles de las obras que se realizaron en los últimos meses: “Hicimos una propuesta de intervención como parte de un plan que implicó recoger una sucesión de pedidos que se nos venía haciendo, y que son históricos, y eso lo convertimos en un plan integral”.

El director de Mantenimiento Escolar Confluencia, Luciano Saborido, destacó las intervenciones que se realizaron en el CPEM 1, primer secundario de la Provincia, en Centenario -que comparte edificio con el CPEM 87 para jóvenes y adultos-. “Arrancamos desde las arañas sanitarias, picamos todo el piso y de ahí para arriba todo es nuevo; en la planta baja hicimos dos baños adaptados, uno en cada bloque sanitario, porque no había ninguno en la institución”, detalló.

Los trabajos, que también incluyeron la pintura integral del edificio, la actualización de la iluminación, y la pintura del playón deportivo preexistente, demandaron una inversión de $1.150 millones.

Mientras, en el exterior del predio, que es compartido con el Instituto Superior de Formación Docente 9, se repara el cerco perimetral con la intención de mejorar la seguridad, sin afectar el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. “En el instituto superior se hicieron seis núcleos sanitarios nuevos y una revisión estructural completa; y se colocaron tres pórticos de soporte”, amplió Saborido. Allí también se consolidan mejoras en cielorrasos, en la cocina institucional y en el sistema de iluminación.

En la EPET 2, el regreso a clases estuvo marcado por la actualización y remodelación integral de los baños, incluyendo dos accesibles; y se puso en funcionamiento la caldera que calefacciona el establecimiento.

También en Centenario, la Escuela 365 se prepara para su inminente traslado, según adelantó Saborido: “Transformamos el edificio que estaba vacío en la meseta que iba a ser de un jardín, pero a 400 metros hay otros dos jardines con baja matrícula. Por ende, se tomó la decisión estratégica y política de transformarlo -para una escuela- que no tiene edificio y que además ocupa una parte de la EPET 2”.

“Con el traslado de la primaria, la EPET 2 va a recuperar un montón de metros cuadrados muy útiles y necesarios; y vamos a poder retirar del patio los tráileres, es una decisión tomada gracias al conocimiento del territorio”, remarcó.

En tanto, en el CPEM 50 durante las últimas semanas -en acuerdo con la comunidad educativa- se llevó adelante la impermeabilización del depósito, reacondicionamiento de la cocina y reparación del cerramiento en el perímetro”.

Por otro lado, en Cutral Co, el CPEM 6 -y 43 en el turno vespertino- fue entregado luego de una intensa renovación que incluyó la readecuación de sanitarios, mejoras en el escenario, cambio de aberturas, pintura interior y exterior, renovación de las instalaciones eléctrica y de cañería cloacal y pluvial. Mientras que en el patio se readecuó el playón deportivo con la instalación de césped sintético, un nuevo cerramiento y arcos de fútbol; mejoras en la cancha de básquet, retiro y demolición de un antiguo monolito; más el recambio en el revestimiento de seguridad para el tanque de agua exterior.

Primarias entregadas la última semana

Otras dos grandes intervenciones se dieron en las escuelas 199 y 107 de Neuquén, con tareas vinculadas a actualizaciones estructurales. En el barrio Bouquet Roldan, dentro de la primaria 107 se concretó la remodelación de techos, pisos y pintura integral; así como la actualización del playón deportivo mediante refacciones en las fisuras, la pintura técnica y la instalación de complementos como arcos y aros.

Por su parte, en la primaria 199 se reforzaron las fundaciones con la renovación integral de pisos con la reparación de fisuras en paredes provocadas por el deterioro avanzado. También se remodeló el exterior con la construcción del espacio recreativo con elementos complementarios, nuevas veredas que conectan los espacios externos y el recambio de losetas de hormigón.



