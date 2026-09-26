Neuquén adjudicó la construcción del nuevo edificio del Instituto de Formación Docente (IFD) número 4 de la Capital, que demandará una inversión de más de $6.250 millones.

El nuevo espacio dotará a esta comunidad educativa de un edificio adecuado a sus necesidades. Esta institución educativa cuenta en la actualidad con una matrícula de 245 estudiantes. Su creación data de 1974 y desde entonces nunca logró la construcción de infraestructura propia.

Este IFD ofrece un Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual; personas Ciegas y Disminuidos Visuales; personas Sordas e Hipoacúsicas y con Discapacidad Neuromotora.

La adjudicación se concretó mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa. La empresa ganadora fue Maiolo Julio César, que tendrá un plazo de 450 días corridos para ejecutar los trabajos, bajo el sistema de ajuste alzado por precio global.

El proceso correspondió a la licitación 07/26, convocada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. En la apertura de sobres, realizada el 22 de julio, se presentaron cinco ofertas de las cualas todas fueron consideradas admisibles.

El presupuesto oficial había sido fijado originalmente en $6.524.401.576, a valores de abril de 2026, con un plazo de ejecución de 450 días corridos. Para garantizar el inicio de los trabajos, el decreto aprobó además un anticipo financiero del 15 por ciento del monto contractual.

La obra

El nuevo edificio se ubicará en el predio de las 127 hectáreas de Neuquén y contará con una superficie cubierta de 2.380 metros cuadrados.

Incluirá diez aulas; dos aulas taller; salón de usos múltiples (SUM); biblioteca; dos halls de acceso; cocina y office; depósito general; siete sanitarios; dos salas de máquinas; sala de docentes; secretaría; vicedirección; dirección y oficinas; entre otras dependencias.

En la superficie descubierta contará con cuatro patios abiertos; plaza de acceso; sector de rampas y escaleras; y estacionamientos.

El programa está organizado por un bloque principal, que articula las distintas circulaciones. Desde el mismo se desprenden cuatro alas destinadas a distintas funciones.

El bloque principal concentra las áreas administrativas y de servicios, incluyendo hall de acceso, dirección, vicedirección, secretaría, coordinación, extensión, sistemas, kiosco y grupo sanitario, además de espacios interiores de esparcimiento protegidos de las inclemencias climáticas.

Las alas laterales se destinan a las actividades académicas: la primera alberga el SUM, con dimensiones diferenciadas. Las tres restantes contienen aulas, talleres y biblioteca, complementadas con patios internos en sus laterales. El diseño general prevé espacio disponible para futuras ampliaciones de aulas.





