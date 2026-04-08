El miércoles 22 de abril se hará la apertura de sobres del llamado a licitación para la construcción del edificio propio del Instituto de Formación Docente número 4 de Neuquén capital.



La obra, bajo Licitación Pública número 03/26, prevé una inversión oficial de $6.069.207.643 y un plazo de ejecución de 450 días corridos. El nuevo espacio dotará a esta comunidad educativa de un edificio adecuado a sus necesidades.



Esta institución educativa cuenta en la actualidad con una matrícula de 245 estudiantes. Su creación data de 1974 y desde entonces nunca logró la construcción de infraestructura propia.



Este IFD ofrece un Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual; personas Ciegas y Disminuidos Visuales; personas Sordas e Hipoacúsicas y con Discapacidad Neuromotora.



Dictado de clases hoy

La directora de Educación Superior, Ana Laura Sotz explicó que “el actual edificio alquilado se encuentra habilitado por el área de Seguridad e Higiene laboral del ministerio para su funcionamiento; solo tres aulas son las que deben ser sometidas a reparación de su cubierta en plazo a convenir”.



“Para reemplazar esas tres aulas, detalló Sotz, se propuso otro edificio que fue visitado junto a directivos y docentes de la institución que no fue aceptado porque solicitan un solo lugar para el desarrollo de tareas”, explicó y remarcó que “no obstante, se pueden dictar la mayoría de los trayectos formativos en la infraestructura en la que funcionaron hasta hoy, mientras se continúa en la búsqueda de otro espacio alternativo al actual”.



Más infraestructura educativa: una política pública

La infraestructura educativa es uno de los pilares centrales de la gestión y durante 2025 se llevó adelante una inversión histórica en esa materia, con la construcción, ampliación y refacción de más de 70 establecimientos en todo el territorio.



La política pública de más infraestructura educativa, que se prevé profundizar durante 2026 y 2027, se expresa en más de 85.000 metros cuadrados de nuevas escuelas.



El ciclo lectivo 2026 comenzó con la mayor cantidad de inauguraciones y reinauguraciones de la historia de la Provincia. En los primeros años de gestión el Gobierno se enfocó en atender demandas históricas en materia de infraestructura, obra nueva, mantenimiento, creación de horas y cargos e inversión en todos los aspectos que hacen a un mejor funcionamiento del sistema educativo.



La ministra de Educación, Soledad Martínez destacó días atrás, durante la inauguración de obras en una escuela de Junín de los Andes, que el objetivo central del Gobierno es “poner a la educación en ese lugar que cualquier ciudadano común quiere que tenga: que sea el motor de la transformación de las vidas de todos”.



“Hemos tenido muchos gobiernos en toda nuestra historia política e institucional, pero esto es producto de una decisión política de un gobernador que decide invertir en un verano $64.000 millones para escuelas de toda la Provincia”, indicó.



Detalle de las obras

El nuevo edificio del Instituto de Formación Docente número 4 se ubicará en el predio de las 127 hectáreas de Neuquén capital y contará con una superficie cubierta de 2.380 metros cuadrados.



Incluirá diez aulas; dos aulas taller; salón de usos múltiples (SUM); biblioteca; dos halls de acceso; cocina y office; depósito general; siete sanitarios; dos salas de máquinas; sala de docentes; secretaría; vicedirección; dirección y oficinas; entre otras dependencias.



En la superficie descubierta contará con cuatro patios abiertos; plaza de acceso; sector de rampas y escaleras; y estacionamientos.



El programa está organizado por un bloque principal, que articula las distintas circulaciones. Desde el mismo se desprenden cuatro alas destinadas a distintas funciones. El bloque principal concentra las áreas administrativas y de servicios, incluyendo hall de acceso, dirección, vicedirección, secretaría, coordinación, extensión, sistemas, kiosco y grupo sanitario, además de espacios interiores de esparcimiento protegidos de las inclemencias climáticas.



Las alas laterales se destinan a las actividades académicas: la primera alberga el SUM, con dimensiones diferenciadas. Las tres restantes contienen aulas, talleres y biblioteca, complementadas con patios internos en sus laterales. El diseño general prevé espacio disponible para futuras ampliaciones de aulas.