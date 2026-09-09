Neuquén atraviesa una nueva etapa en su sistema de Justicia con la implementación del Código Procesal Civil Adversarial, un esquema que modifica la forma en que se desarrollan los procesos civiles y otorga un mayor protagonismo a las partes. La reforma ya lleva poco más de un mes de vigencia y será uno de los principales temas de una jornada dedicada a analizar los desafíos que plantea esta transformación institucional.

Sobre este proceso habló Camila Figueroa Vinassa, directora regional de Unidos por la Justicia, durante una entrevista en el programa “La segunda mañana” que se transmite por AM550. Allí explicó los principales cambios que introduce el nuevo Código y destacó que el sistema busca modificar la dinámica de los procesos judiciales, con una participación más activa de las partes y sus representantes.

Camila Figueroa Vinassa, directora regional de Unidos por la Justicia, habló en AM550 sobre los cambios que introduce el nuevo Código Procesal Civil Adversarial.

Según explicó Figueroa Vinassa, el nuevo sistema establece que sean las partes, a través de sus abogados, quienes impulsen el procedimiento, mientras que los jueces pasan a cumplir un rol diferente. La lógica busca que el proceso sea más dinámico y pueda contribuir a reducir los tiempos de respuesta de la Justicia. En este esquema, los magistrados no necesariamente tendrán menos trabajo, sino que asumirán funciones distintas dentro de los procesos.

Uno de los principales cambios estará justamente en el papel de los abogados. Al tener mayor responsabilidad en el impulso de las causas, deberán fortalecer herramientas vinculadas con la investigación, la estrategia procesal y la litigación. Algunas de estas técnicas, habituales en los procesos penales, comienzan ahora a incorporarse al ámbito civil, como la construcción de una teoría del caso y otras herramientas de litigación.

La jornada reúne a representantes del ámbito judicial, abogados, especialistas y estudiantes para debatir los desafíos de la nueva Justicia.

La implementación del nuevo Código fue trabajada de manera conjunta entre los distintos poderes del Estado. Según explicó, participaron representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y distintos sectores vinculados a la actividad jurídica. También tuvieron un papel importante los colegios de abogados y la Asociación de Magistrados, que vienen desarrollando capacitaciones para acompañar la puesta en marcha del nuevo sistema.

La jornada “La nueva Justicia neuquina” también pondrá el foco en el proyecto de reforma integral del Código Contravencional, una normativa que, según se señaló, tiene varias décadas de antigüedad. El objetivo es actualizar el marco legal y contemplar situaciones que actualmente no encuentran una respuesta específica, en un trabajo que incluye consultas con distintos sectores y con la Policía.

Cuándo se realizará el encuentro

El evento denominado “La Nueva Justicia Neuquina” se realizará el próximo jueves 10 de septiembre desde las 15:30 en el Hilton Garden Inn de la ciudad de Neuquén. Organizada por la Asociación Civil Unidos por la Justicia y la Fundación Repensándonos, la invitación está dirigida a abogados, magistrados y funcionarios judiciales, integrantes del Ejecutivo provincial, representantes del sector privado y del ámbito académico.

La apertura institucional estará a cargo de Camila Figueroa Vinassa y contará con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres. Luego, Gustavo A. Calvinho brindará la conferencia de apertura, enfocada en la litigación y la seguridad jurídica dentro del nuevo marco legal neuquino.

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