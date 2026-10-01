La transformación estructural del barrio Villa Ceferino en Neuquén capital avanza y promete cambiar de forma definitiva la calidad de vida de miles de familias.

Con un gran despliegue territorial, la Municipalidad ejecuta un plan integral que dotará de pavimento a la totalidad de las calles del sector y que se prevé que finalice en diciembre.

“Una inversión de 11.000 millones de pesos, fondos propios, fondos de la Municipalidad, del superávit, además demostrando que los neuquinos somos eficientes y también a la neuquina”, destacó el intendente Mariano Gaido para poner en valor la independencia económica del municipio y la obra en marcha.

El ritmo de ejecución de la empresa contratista neuquina superó las previsiones oficiales. El plazo original establecía la finalización de todos los trabajos para el mes de febrero del próximo año.

No solo mejorarán la conectividad vial general, sino que vienen a saldar una deuda histórica en materia de seguridad hídrica.

Qué características tiene la obra

Los trabajos comenzaron estratégicamente por las redes subterráneas. El sistema de drenaje es el paso previo fundamental antes de volcar el material asfáltico y garantizar la durabilidad de las calzadas.

Sobre la calle Cipolletti se instala un gran caño de un metro de diámetro que brindará absoluta tranquilidad al vecindario ante futuras tormentas. Esta estructura actuará como el colector principal de todo el caudal hídrico que desciende por las calles.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el proyecto general abarca el desarrollo de 150 cuadras en total para alcanzar el 100 por ciento de asfalto en el barrio. La intervención se diseñó en etapas operativas rigurosas para sostener el orden en el espacio público y afectar lo menos posible el tránsito.

Nicola detalló que actualmente se ejecutan 88 cuadras en un primer tramo de alta complejidad estructural. Posteriormente se avanzará con las 60 restantes que completarán la planificación diagramada por los equipos técnicos.

La geografía particular de Villa Ceferino impone retos técnicos constantes para los operarios viales. Sus pendientes pronunciadas y desniveles exigen soluciones específicas y hechas a medida para cada sector de la trama urbana.

Por esta razón, el material utilizado varía según la inclinación de cada arteria intervenida. Las calles con mayor pendiente reciben pavimento de hormigón armado, mientras que en las vías más llanas se aplica asfalto flexible convencional.

Andrea Traipe, presidenta de la comisión vecinal, acompañó el recorrido por el sector y transmitió el sentir comunitario. Puso en valor la actitud del gobierno local de mantener canales de diálogo directos y permanentes con las instituciones de la sociedad civil.