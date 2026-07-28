Tras una entradera, allanaron una casa en el barrio Villa Ceferino: recuperaron dos autos y un enorme botín

Una investigación por una violenta entradera terminó con un allanamiento en el barrio Villa Ceferino en la ciudad de Neuquén. La Policía recuperó una camioneta que había sido robada durante el asalto, secuestró otro vehículo que también era buscado por la Justicia y encontró una gran cantidad de objetos que podrían estar relacionados con el hecho.

El robo ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 16°, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda y escapó con una camioneta Fiat Strada, una importante suma de dinero en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. Según la investigación, los ladrones se movilizaban en un Peugeot 208.

La Policía secuestró un Peugeot 208 que tenía pedido de secuestro por otra causa.

Con esa información, efectivos de la Comisaría Tercera y de la Oficina de Investigaciones Zona Centro realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Ceferino.

Durante el operativo encontraron la Fiat Strada que había sido robada en la entradera. Además, secuestraron un Peugeot 208 que tenía irregularidades en su identificación y comprobaron que también era buscado por otro hecho ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Primera.

Entre los objetos recuperados había notebooks, parlantes, herramientas, muebles, instrumentos musicales y cartuchos de escopeta.

En la vivienda también encontraron una importante cantidad de elementos que ahora serán analizados en el marco de la causa. Entre ellos había equipos electrónicos, notebooks, parlantes, un lavarropas, muebles, instrumentos musicales, herramientas y cartuchos de escopeta calibre 12/70.

El procedimiento permitió recuperar los dos vehículos y sumar nuevas pruebas para avanzar en la investigación e intentar identificar a todos los integrantes de la banda que cometió la entradera.