Las obras en la Avenida Mosconi de Neuquén, que será rebautizada una vez que esté terminada, avanzan a buen ritmo. Ayer comenzó la construcción de los apoyos del puente que va a separar el tránsito en dos: quienes circulan entre la capital provincial y Cipolletti y quienes recorren la propia ciudad.

Sobre esto habló en AM550 el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola, quien explicó: “Estamos avanzando muy bien, las piloteras terminaron su trabajo, ayer veíamos cómo empieza a verse desde el nivel de suelo hacia arriba la infraestructura del puente. Las tres primeras columnas se hormigonaron, son 27 en total, que generan nueve apoyos para las vigas que producen la losa del puente”.

En ese sentido detalló: “El viaducto genera una conectividad con relación a los puentes que existen. Se trata de dos carriles de ida y dos de vuelta, los que van de Neuquén hacia Cipolletti están al lado de los otros dos que generan la conectividad hacia acá. Entonces quien entre a la ciudad va a tener que tomar una curva para acceder al viaducto y ahí se incorpora al que estamos haciendo, el efecto principal es eliminar las rotondas y permitir que el tránsito pase por arriba, en tanto que por abajo habrá dos calles que van a comunicar Río Uruguay y Obrero Argentino con Alderete”.

“La idea es evitar cruzarte el tránsito dos veces con este puente, que antes generaba situaciones complejas que se evitarán con cruces en desnivel”, comentó el funcionario municipal.

El conductor que ingrese a Neuquén tendrá que incorporarse en carriles centrales de la avenida y luego se enfocará en el viaducto y el puente.

Alejandro Nicola manifestó en AM550 que “la lluvia complica algunas tareas” pero que, sin embargo, se avanza a buen ritmo y en diciembre estaría terminado el puente, aunque antes de habilitarlo deberán realizarse pruebas de carga por ejemplo.

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