Un conflicto familiar terminó en tragedia este lunes por la madrugada cuando un hombre de 31 años murió tras sufrir un grave golpe contra el piso luego de un forcejeo con su pareja.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Rawson, al 1400, en el barrio Villa Ceferino. La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, aunque ningún esfuerzo médico logró salvarlo.

Por el momento, la pareja del hombre, de 29 años, quedó detenida y está a la espera de la formulación de cargos que se hará durante este martes. Además allí se brindarán más detalles de la presunta pelea y accidente.

En las primeras averiguaciones, a la espera del resultado de la autopsia para entender qué provocó su muerte, identificaron a la víctima como Lucas Antonio Méndez, de 31 años.

La causa sigue en su etapa inicial y se confirmó que al momento de la detención, la detenida tenía un destornillador en su mano por lo cual no descartan ninguna hipótesis sobre el ataque.

Cómo se produjo el golpe fatal

Según la reconstrucción, la mujer había salido de la vivienda a la tarde y luego volvió bajo los efectos del alcohol. Fue allí cuando se desató una discusión y Policía de la Comisaría Tercera intervino, exigiéndole a la mujer que se retire.

Sin embargo, cerca de las 21.30 el conflicto siguió. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, regresó en un estado de mayor alteración y se produjo un nuevo enfrentamiento en la vereda porque la madre de la víctima no le permitió ingresar a la vivienda.

Fue allí cuando la víctima terminó en el piso, desvanecida, y posteriormente pasó horas internado hasta que falleció en la madrugada.