Temporal de lluvia en Neuquén: qué tramo está intransitable y cuál es el puente cerrado

Las lluvias complican la circulación en distintos caminos de Neuquén: la Ruta Provincial 7 permanece intransitable en el tramo entre el empalme con la Ruta Provincial 5 y Cortaderas, la Ruta Provincial 8 tiene restricciones y el Puente Carranza está cerrado. Además, Vialidad Nacional recomienda circular con precaución por las rutas de la región debido al agua sobre la calzada, las banquinas inestables y la posible presencia de sedimentos.

El pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarán, con lluvias intensas y persistentes en algunos sectores. Los conductores deben respetar las indicaciones del personal que trabaja en los caminos y evitar los tramos cerrados.

La Ruta 7 sigue intransitable por el agua y el barro

El tramo de la Ruta Provincial 7 comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 5 y Cortaderas permanece cerrado al tránsito. La acumulación de agua y barro impide circular con seguridad, mientras los equipos viales trabajan en el sector.

Las lluvias previstas podrían prolongar las complicaciones. Por eso, se recomienda no intentar atravesar ese tramo hasta que las autoridades informen que volvió a estar habilitado.

La Ruta 8 permite el paso de vehículos con cadenas

En la Ruta Provincial 8, el tramo entre los empalmes con las rutas provinciales 7 y 6 solo admite vehículos 4x4 y vehículos menores que lleven cadenas físicas obligatorias. La calzada presenta deformaciones y está inestable por el barro y el agua acumulados.

Las condiciones pueden empeorar si continúan las precipitaciones. Antes de salir, es importante comprobar el estado de los caminos y contar con el equipamiento exigido para circular por ese sector.

Vialidad Nacional advierte por riesgos en la cordillera

Las rutas nacionales de la región se encuentran transitables con precaución. Vialidad Nacional advierte sobre calzadas mojadas, banquinas inestables y posibles sedimentos en distintos puntos, además del riesgo de caída de rocas en la zona cordillerana.

Los pasos internacionales Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal están habilitados. Sin embargo, quienes viajen hacia Chile deben llevar cadenas físicas, cuya portación es obligatoria.

A estas complicaciones se suma el cierre del Puente Carranza, que impide utilizar ese cruce hasta nuevo aviso. Se recomienda consultar las actualizaciones viales antes de emprender un viaje y no avanzar hacia sectores cerrados o con restricciones que el vehículo no pueda cumplir.