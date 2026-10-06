Los embalses de la región atraviesan una situación de recuperación y mantienen capacidad disponible para afrontar eventuales crecidas, mientras se esperan lluvias y nevadas durante esta semana en Neuquén y la zona cordillerana. Así lo explicó el ingeniero Horacio Collado, secretario técnico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en diálogo con La Primera Mañana por AM 550.

Collado señaló que la recuperación de los embalses fue significativa respecto del año pasado y destacó particularmente la situación del sistema del río Neuquén. “Los embalses se han recuperado notablemente respecto al año pasado y en particular el de Neuquén está justo en el nivel donde tenemos que dejar siempre libre la disponibilidad del embalse para eventuales lluvias”, explicó.

El especialista aclaró que las precipitaciones previstas para los próximos días no deberían generar un incremento importante de los caudales. “Con estas lluvias que ahora vamos a tener esta semana son lluvias más en las bajas cuencas y no va a generar un incremento muy importante en los caudales”, indicó.

El río Neuquén, con un caudal controlado

Actualmente, el río Neuquén registra un caudal cercano a los 300 metros cúbicos por segundo, un nivel ligeramente superior al de la semana pasada. Collado explicó que el manejo del embalse contempla mantener una reserva de capacidad para absorber eventuales lluvias importantes.

El ingeniero recordó que los 600 metros cúbicos por segundo constituyen una referencia importante para el río Neuquén, ya que ese caudal delimita la línea de ribera y el dominio público. Sin embargo, remarcó que todavía se está lejos de ese nivel.

“Siempre debemos tener la disponibilidad del embalse necesaria que establecen las normas de manejo de agua para no incurrir en una elevación que supere los 600 metros cúbicos”, explicó.

Respecto del fenómeno meteorológico que llegará durante estos días, Collado señaló que se trata de un ingreso de aire frío y húmedo que tendrá características diferentes a otros eventos de precipitaciones. “Esto es una lluvia típica de invierno frío y no va a generar aumentos importantes en los caudales”, sostuvo.

El Limay se mantiene bajo

La situación es diferente en el río Limay, que actualmente presenta un caudal cercano a los 280 metros cúbicos por segundo. Según Collado, los embalses de Alicurá y Piedra del Águila lograron recuperarse, mientras que el de El Chocón se encuentra en un proceso de acumulación de agua.

“El Limay está muy bajo. Estamos en 280 metros cúbicos por segundo”, explicó el secretario técnico de la AIC, quien señaló que el objetivo es aprovechar este período para recuperar el nivel de El Chocón.

Collado indicó que, debido a que actualmente no existe una demanda elevada de generación hidroeléctrica, se busca acumular agua en el embalse. “Están tratando de recuperar un poco más el embalse de Chocón. Por eso este caudal”, explicó.

Recuperación de Mari Menuco y Los Barreales

En cuanto al sistema Los Barreales-Mari Menuco, Collado explicó que también se encuentra en un nivel que requiere mantener disponible capacidad de almacenamiento. “Está justito. No podemos embalsar más porque entramos en una zona que tenemos que desocupar”, señaló.

El ingeniero destacó la recuperación registrada durante este año, que estuvo vinculada tanto a las lluvias como al aporte generado por el deshielo. “Fue notable la recuperación de este año: fueron lluvias y lluvias lavando nieve a su vez. Por eso se recuperó tanto”, explicó.

A este escenario se sumarán nuevas nevadas previstas para los próximos días en las zonas altas de la cuenca. Según Collado, este aporte también contribuirá a mantener la disponibilidad de agua y favorecer el manejo de los embalses.

Qué se espera para esta semana

El ingreso de aire húmedo y frío provocará lluvias persistentes durante este martes 6 y miércoles 7 de octubre en distintos sectores de Neuquén, con nevadas en las zonas cordilleranas. El escenario podría extenderse durante buena parte de la semana.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la AIC, las precipitaciones previstas para los próximos días se concentrarán principalmente en las cuencas bajas, por lo que no se espera que provoquen un aumento significativo de los caudales de los ríos Neuquén y Limay.

Mientras tanto, los embalses llegan a este episodio meteorológico con una recuperación importante y con capacidad disponible para responder ante eventuales lluvias de mayor intensidad. Desde la AIC mantienen el monitoreo de los caudales y de las condiciones de las cuencas para evaluar la evolución del escenario durante los próximos días.