Rincón de los Sauces volvió a quedar aislada por el corte de la Ruta Provincial 5 en la zona del arroyo Carranza, lo cual dificulta la atención médica principalmente a quienes necesitan tratamientos recurrentes o sufren alguna patología.

Walter Erdozain, comentó en diálogo con La Segunda Mañana por AM550, que el principal inconveniente es con los pacientes que deben realizarse diálisis cada semana.

El Director del Hospital zonal Rincón de los sauces, manifestó que los inconvenientes comenzaron la semana pasada y están vinculados también a las obras que se realizan para la construcción del puente. El camino habitual, que contaba con un vado cementado, ya no se encuentra disponible y actualmente se utiliza una vía alternativa de tierra.

“Cuando el arroyo crece se lleva todo y quedamos realmente incomunicados”, señaló. Este miércoles por la mañana el paso volvió a cortarse y luego pudo ser habilitado nuevamente. “Por momentos tenemos transitabilidad, por momentos no”, describió.

Cómo se están haciendo los tratamientos de diálisis

Salud Pública tiene tres pacientes que viajan los lunes, miércoles y viernes y son trasladados con personal de enfermería, que realiza controles antes, durante y después del recorrido.

La semana pasada, además, debieron asistir a pacientes de PAMI que no habían podido atravesar el arroyo. Según relató, el vehículo que los trasladaba tuvo que regresar y dejarlos del lado de Rincón de los Sauces, sin la posibilidad de continuar hacia su tratamiento.

Ante esta situación, se organizó una logística junto al Ministerio de Salud y la Secretaría de Emergencia y Riesgo. También intervino la diputada Daniela Rucci, a través de Petroleros Privados, para conseguir alojamiento para los pacientes hasta que pudieran regresar.

Esta semana los traslados pudieron retomarse. Durante la mañana de este miércoles, los pacientes de Salud Pública lograron atravesar el arroyo para realizar su diálisis. Sin embargo, desde el hospital mantienen preparado un plan alternativo ante la posibilidad de que las condiciones vuelvan a complicarse.

Falta de profesionales

La situación también genera complicaciones para otras prestaciones médicas. El hospital mantiene un convenio con la clínica privada de petroleros para recurrir a sus instalaciones cuando una emergencia no puede ser resuelta localmente y las condiciones climáticas impiden realizar una derivación.

Erdozain detalló que el hospital de Rincón de los Sauces es de nivel 3 y se encuentra en proceso de pasar a nivel 4. Si bien ya cuenta con quirófanos, sala de parto e infraestructura, todavía no dispone de los profesionales necesarios para comenzar a realizar determinadas intervenciones.

Actualmente permanece activa la búsqueda de cirujanos generales y ginecólogos. “Tenemos las instalaciones, tenemos todo, pero nos falta el recurso humano”, indicó.

Monitorean el arroyo y prevén vuelos sanitarios ante emergencias

Mientras continúan las complicaciones, el hospital mantiene comunicación permanente con el consorcio del arroyo Carranza para conocer el estado del paso y definir si es posible realizar traslados y derivaciones.

En aquellos casos en los que exista una emergencia y no haya posibilidad de transitar por tierra, está prevista la solicitud de vuelos sanitarios mediante helicóptero o avión.

Rosain indicó que esta alternativa se encuentra coordinada con el SIEN. “Mantenemos un diálogo constante. Recibimos la atención y la ayuda desde Neuquén en forma permanente”, aseguró.

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