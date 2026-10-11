Un operativo de tránsito realizado durante la madrugada de este domingo 11 de octubre dejó 21 alcoholemias positivas en la Ruta 7, a la altura de Centenario. Ante la cantidad de casos detectados, las autoridades anticiparon que se endurecerán los controles para prevenir siniestros viales.

Los procedimientos se llevaron adelante entre las 5 y las 8 de la mañana en la zona del ex peaje, donde los agentes controlaron vehículos que circulaban en ambos sentidos de la ruta.

Como resultado, 21 conductores dieron positivo en los test de alcoholemia. Entre ellos, el registro más elevado alcanzó 1,96 gramos de alcohol. Además, durante el operativo se labraron 25 actas contravencionales.

En los controles participaron inspectores municipales de Tránsito, efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Seguridad Vial Provincial.

Tras los resultados registrados durante el fin de semana largo, las autoridades informaron que los operativos serán reforzados, con el objetivo de prevenir siniestros en uno de los corredores más transitados de la zona.