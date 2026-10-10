Un conductor de 24 años que circulaba alcoholizado protagonizó un impactante vuelco sobre la Ruta Provincial 7, en Centenario. Viajaba junto a un adolescente de 16 años y, pese a la violencia del siniestro, ambos lograron salir del vehículo por sus propios medios.

El hecho ocurrió este sábado 10 de octubre, cerca de las 9, a la altura de los semáforos de la calle Rural 8. Según la información policial, un Renault Fluence negro circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que no pudieron establecerse, el conductor perdió el control y terminó volcando sobre la banquina este, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Durante la maniobra, el vehículo derribó un cartel y arrasó con elementos ubicados en el derivador. El frente del auto quedó destruido y varias piezas plásticas terminaron esparcidas sobre la calzada.

El conductor y otra personas lograron salir por sus propios medios. (Foto Centenario Digital)

El test de alcoholemia dio positivo

Personal de la Policía de Tránsito de Villa Obrera intervino en el lugar junto al comisario Héctor Valdez. Los dos ocupantes ya habían logrado salir del Renault Fluence cuando llegaron los efectivos, según informó el portal Centenario Digital.} Ambos fueron asistidos por personal del Hospital Natalio Burd y posteriormente trasladados.

Al conductor le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre. A raíz de ello, las autoridades retuvieron su licencia de conducir para ponerla a disposición del Tribunal de Faltas.

Cerca de las 10, bomberos voluntarios, bajo la coordinación del comandante Patricio Álvarez, trabajaron en la limpieza de la calzada y retiraron los restos del vehículo que habían quedado sobre la ruta.

El vuelco provocó importantes daños materiales y volvió a poner el foco en los riesgos de conducir después de consumir alcohol.