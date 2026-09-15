Un Ford Focus avanzaba de manera peligrosa haciendo zigzag por la Ruta Nacional 22 lo que originó un importante operativo de policial que incluyó una persecución cinematográfica. El conductor desobedeció la orden policial de detenerse y debieron dispararle a las ruedas para finalizar la huida. Manejaba borracho con 1.65 gramos de alcohol en sangre y quedó de detenido. Durante el procedimiento hubo un forcejeo y uno de los ocupantes agredió a un efectivo policial y también fue apresado.

Todo comenzó cuando un automovilista alertó al 911 RN Emergencias lo que sucediía en la ruta. De inmediato el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen dispuso un operativo para ubicar el vehículo. El dato fue concreto: el Focus circulaba en dirección oeste-este realizando maniobras en zigzag sobre la Ruta 22, una situación que representaba un importante riesgo para el resto de las personas que transitaban por la peligrosa vía nacional.

A partir de ese aviso, los efectivos comenzaron la búsqueda del vehículo. Como el auto continuaba su recorrido hacia la zona de Guerrico, también se dio intervención al personal de la Subcomisaría 54°, que quedó involucrado en el procedimiento para intentar detener la marcha del rodado.

Cuando los policías ubicaron el Ford Focus e intentaron que se detuviera, la situación tomó otro rumbo. El conductor desobedeció las indicaciones y decidió continuar la marcha, lo que obligó a los uniformados a iniciar una persecución sobre la ruta.

La secuencia terminó cuando los efectivos lograron interceptar el vehículo tras dispararle a una de las ruedas. En el interior viajaban cuatro jóvenes de Regina y, una vez que la Policía consiguió controlar la situación, se produjo un forcejeo entre los ocupantes y los uniformados. Fue en medio de esa situación cuando uno de los hombres agredió a un policía. Por lo que fue detenido, al igual que el conductor que manejaba alcoholizado.

El auto quedó secuestrado y en el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad. Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el resto de los ocupantes no fue informado como detenido.