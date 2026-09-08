Sietecase, Dolina, Guillermo Martínez y Kartun: las grandes figuras que llegarán a la Feria del Libro de Neuquén

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén se realizará del 11 al 20 de septiembre con una amplia programación que reunirá a escritores, periodistas, dramaturgos y referentes del pensamiento argentino. María Pasqualini, Secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, confirmó en AM550 varios de los nombres que llegarán a la ciudad y destacó la fuerte participación de editoriales, librerías, docentes y escuelas.

La feria se desarrollará bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

Pasqualini anticipó una feria con una convocatoria que, según destacó, será histórica. “Ya estamos en condiciones de decir que viene Verónica Boix, Reynaldo Sietecase, Guillermo Martínez, Mauricio Kartun, Martín Sivak, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Viviana Rivero”, señaló Pasqualini, aunque aclaró que todavía podría incorporarse alguna novedad en los próximos días.La funcionaria destacó especialmente el interés que despertó la convocatoria. Según explicó,

Alejandro Dolina llegará a Neuquén con su emblemático espectáculo La venganza será terrible, una propuesta que combina literatura, música, humor y reflexión.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que “la edición 2026 llega precedida por una convocatoria récord, que superó las 600 postulaciones entre escritores y escritoras, editoriales, librerías, expositores y propuestas culturales, consolidando una de las convocatorias más importantes en la historia de la Feria”.

En la categoría destinada a escritores y escritoras se registraron 250 autores y autoras de la ciudad de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y de otras 20 provincias argentinas.

También, señaló que confirmaron su participación 150 librerías, editoriales y expositores, cuya propuesta estará representada en 95 stands con una amplia oferta de sellos editoriales, publicaciones independientes y producciones de distintos puntos del país.

A esto se sumaron 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la promoción de la lectura y la escritura.

“La programación reunirá 140 presentaciones de libros, 53 actividades para visitas escolares, 10 charlas y talleres especiales para público general y 14 espectáculos familiares”, subrayó Pasqualini.

El periodista Reynaldo Sietecase estará presente en la Feria del Libro.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

La funcionaria comentó que la Feria tendrá además una fuerte impronta educativa, con propuestas especialmente diseñadas para las instituciones escolares. Entre los invitados se encuentra Verónica Parodi, pedagoga, docente, compositora y cantante argentina, quien desarrollará una actividad destinada a estudiantes del primer ciclo de escuelas primarias.

Istvansch, ilustrador, diseñador y escritor, participará con propuestas para alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria; Guillermo Barrantes, escritor y guionista, ofrecerá encuentros para estudiantes de segundo y tercer ciclo de primaria y escuelas secundarias; mientras que Caterina Radzichewski, profesora de Lengua y Literatura, desarrollará actividades orientadas al nivel secundario.

Borges, memoria y los 50 años del golpe

La programación también tendrá una fuerte presencia de contenidos vinculados con la historia y la memoria. La feria se desarrollará en el marco de los 50 años del último golpe de Estado, por lo que se incorporará una muestra vinculada con esa fecha.

Además, habrá una propuesta dedicada a Jorge Luis Borges, a partir de los 40 años de su fallecimiento. Uno de los espacios centrales será el Museo Paraje Confluencia, donde se montará una muestra relacionada con la visita que el escritor realizó a Neuquén en 1970.

Pasqualini recordó que durante aquella visita Borges fue recibido, entre otros, por el obispo Jaime de Nevares, Felipe Sapag y Gregorio Álvarez, quien en ese momento cumplía 80 años. “Vamos a tener una muestra en el Museo Paraje Confluencia”, adelantó.

La propuesta se complementará con otras activaciones en los museos de la ciudad.

Más de 800 docentes y miles de estudiantes

Señaló que se encuentra abierta la convocatoria para las 12ª Jornadas de Reflexión General sobre la Educación, destinadas a docentes, bibliotecarios, estudiantes y profesionales vinculados con el ámbito educativo.

Las jornadas se realizarán los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, de 18 a 20, en los auditorios del predio ferial, y ya cuentan con más de 800 personas interesadas en participar.

La propuesta será un espacio gratuito de capacitación, intercambio y reflexión sobre herramientas y experiencias vinculadas con la educación, la lectura y las prácticas pedagógicas. A través de talleres conversatorios, las jornadas promoverán el intercambio de experiencias y el acceso a nuevas herramientas para el desarrollo profesional.

Una feria que ocupará el entorno del MNBA

La edición 2026 tendrá como uno de sus principales espacios al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde se montarán dos grandes carpas. A esto se sumará un tráiler con distintas activaciones, un escenario destinado a propuestas infantiles y otros espacios ubicados en el entorno del museo.

En total, se prevén 100 stands, además de una importante cantidad de actividades vinculadas con la literatura, la cultura y la educación.

Pasqualini explicó que las carpas estarán ubicadas a ambos lados del MNBA y que la parte posterior del edificio será utilizada para distintas activaciones.

La propuesta apunta también especialmente a niños, adolescentes y jóvenes, con actividades pensadas para acercarlos a la lectura y a la producción cultural.

Un evento que mantiene una fuerte convocatoria

Pasqualini también puso el foco en el movimiento que genera la Feria del Libro en torno a la venta de ejemplares. Según señaló, durante los últimos dos años, y pese al contexto complejo para el sector cultural y editorial, la feria neuquina logró sostener un promedio de 6.000 volúmenes vendidos por día.

Ese movimiento, explicó, convirtió a Neuquén en una plaza especialmente atractiva para las editoriales y librerías. “Cuando estuvimos en abril en Buenos Aires, las editoriales ya estaban interesadas en saber cuál era la fecha de nuestra Feria del Libro para ser parte”, contó.

Para la funcionaria, los números de participación y convocatoria permiten dimensionar el crecimiento que tuvo el evento y respaldan la consideración de la Feria del Libro de Neuquén como una de las más importantes del país. “Vamos a tener una feria muy potente, con mucho contenido”, resumió.

La organización comenzará en las próximas semanas con el montaje de las estructuras que ocuparán el entorno del Museo Nacional de Bellas Artes. Durante diez jornadas, Neuquén volverá así a tener a los libros, los autores y la cultura como protagonistas