Reynaldo Sietecase y Alejandro Dolina, los atractivos de este sábado en la Feria del Libro de Neuquén

Este sábado 12 de septiembre la XIII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”, bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” abrirá sus puertas desde las 14 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y distintos espacios de sus alrededores.

La propuesta reunirá durante diez jornadas a reconocidas figuras de la cultura nacional y ofrecerá a vecinos y visitantes una amplia agenda vinculada a los libros, la literatura y el pensamiento.

Esta jornada tendrá como atractivos principales la presentación del escritor y periodista Reynaldo Sietecase con su libro «Cabrón», quien dialogará con Eugenia Zicavo. Posteriormente, a las 20, llegará Alejandro Dolina que grabará en vivo su programa «La venganza será terrible», acompañado de Gillespie, Patricio Barton y el Trío sin nombre.

Más de 250 autores y autoras de la ciudad de Neuquén, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y de otras 20 provincias argentinas, se congregarán en este evento que se extenderá hasta el 20 de septiembre. Además hay 95 stands con una amplia oferta de sellos editoriales, publicaciones independientes y producciones de distintos puntos del país.

Las propuestas se desarrollarán en tres auditorios en simultáneo, además de la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia, que ampliarán los espacios destinados a encuentros con escritores, espectáculos, exposiciones y actividades culturales.

Las charlas para las presentaciones de los escritores son libres y gratuitas. No hay que sacar entradas. Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Se recomienda ir con tiempo para asegurarse un lugar.

La programación del sábado 12 de septiembre

Escenario

16:00 «Pintó Circo», de Marito diabolista

Auditorio Marcelo Martín Berbel

15:00 María Martha Paz presenta «Renata», Del Manzano Ediciones, (Novela infantil)

16:00 Estela Gutierrez Matthews presenta «Descubre tu propósito: una guía para encontrar el sentido de tu vida», Ed. Dunken (Autoayuda)

17:00 «Invocación de lo tangible», Ed. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Textos del sur argentino chileno, a 50 años del inicio de la dictadura argentina.

18:00 La Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta «El brujo de las cordilleras» de Manuel José Olascoaga

19:00 Reynaldo Sietecase presenta «Cabrón», Ed. Alfaguara. Modera: Eugenia Zicavo

20:00 Alejandro Dolina graba en vivo su programa «La venganza será terrible», acompañado de Gillespie, Patricio Barton y el Trío sin nombre.

Auditorio Irma Cuña

15:00 Mauricio Giulietti y Facundo Podestá presentan a la Editorial Cosa Seria y su colección en un conversatorio con poetas

17:00 Presentación del libro «Carne de cañón», Ed. Archivo de la Memoria Trans Argentina

18:00 «Tras las huellas de Ernest Hemingway. Mis memorias», por el Lic. Ricardo A. Koon, presenta Rayen Guerrero Dewey

19:00 Grata presenta «Nada es lo que parece», Ed. Miel de Azhar, (relatos cortos)

20:00 Roberto Samar presenta «Pantalla Cruel», Redes, derechos, medios y violencias, Ediciones con doblezeta

Auditorio María Elena Walsh

15:00 «Encuadernación básica» a cargo de Daniel Pabe (a partir de los 15 años)

17:00 «Del Barrio a la Historia: Géneros, técnicas y estilos literarios en la obra de Eduardo Sacheri», por Sebastián Sánchez

18:00 «Prohibido rendirse, maternar en discapacidad», por Natalia Corbould

19:00 Pamela Dominguez presenta «El secreto de las hormiguitas», Ed. Libella, (Narrativa infantil)

20:00 José Luis Saddi presenta «Las cucarachas no velan a sus muertos», Ed. Klavier, (Relatos)