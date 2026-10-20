El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 20 de octubre en Neuquén, Añelo, Picún Leufú, Piedra del Águila, Zapala, Las Coloradas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo, Chos Malal y Buta Ranquil.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de lluvias abundantes en períodos cortos y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 35 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias para Neuquén, Añelo, el sur de Buta Ranquil y Picún Leufú. En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, con probabilidad de tormentas ocasionales. Los valores acumulados previstos también oscilan entre 10 y 35 milímetros, con posibilidad de superar esos registros localmente.

Situación de las rutas

En este contexto, Vialidad provincial informó la interrupción total de la circulación en la Ruta Provincial 5 debido al incremento del caudal del arroyo Carranza, que afectó el desvío provisorio habilitado en el sector.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra y evitar acercarse o intentar cruzar la zona comprometida. La restitución del tránsito dependerá de la evolución del arroyo y de las verificaciones necesarias para garantizar la seguridad y la transitabilidad del desvío.

Por otra parte, se solicita circular con extrema precaución por la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 7 y el empalme con la Ruta Provincial 6, debido a la acumulación de agua y barro que dificulta las condiciones de la calzada. En el lugar trabajan equipos viales.

En la Ruta Provincial 46, entre el empalme con la Ruta Provincial 24 y Rahue, también se encuentran operando equipos. Para transitar por ese tramo es obligatorio portar cadenas y se recomienda evitar la circulación durante la noche.

Ante las condiciones meteorológicas previstas y el estado de los caminos, se recomienda planificar los viajes con anticipación, evitar circular de noche y consultar el estado actualizado de las rutas en el sitio oficial de Vialidad Provincial o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138.

También se solicita respetar las indicaciones de las autoridades, circular con los elementos de seguridad obligatorios y contactar a Defensa Civil ante cualquier eventualidad.