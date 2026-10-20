Río Negro volverá a estar bajo vigilancia meteorológica este martes luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a buena parte del territorio provincial.

La advertencia llega en una semana marcada por las consecuencias del fenómeno de El Niño, que ya provocó complicaciones en distintos puntos de la provincia. Las precipitaciones generaron cortes de caminos rurales, problemas de transitabilidad, daños en infraestructura y dos incidentes que afectaron la circulación del Tren Patagónico en la Región Sur.

Según el organismo nacional, durante este martes se esperan precipitaciones persistentes con acumulados estimados entre 10 y 35 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Qué zonas estarán afectadas

La alerta alcanza a las principales ciudades del Alto Valle, entre ellas General Roca, Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Villa Regina, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Ingeniero Huergo y Catriel.

También abarca localidades del Valle Medio, la Región Sur y la zona atlántica, incluyendo Sierra Grande, Valcheta, General Conesa, Ramos Mexía, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu y otros parajes rionegrinos.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias podrán presentarse con distinta intensidad y estar acompañadas en algunos sectores por tormentas aisladas.

El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad para generar inconvenientes en actividades habituales y situaciones de riesgo localizadas. Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar circular por calles anegadas, mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y caminos rurales que podrían verse afectados por acumulación de agua o barro.

También aconsejaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas asociadas a tormentas y prestar atención a la evolución de los pronósticos durante las próximas horas.

La inestabilidad continuará

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, el período de mayor afectación se extenderá durante gran parte del martes y podría mantenerse durante las primeras horas del miércoles.