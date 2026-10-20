El deterioro de la Ruta Nacional 151 volvió a generar fuertes cuestionamientos luego del siniestro vial ocurrido el pasado domingo, que dejó una víctima fatal, y de los trabajos de emergencia que realizó el municipio de Catriel para reparar algunos de los sectores más comprometidos de la calzada.

Tras esa intervención, la intendenta Daniela Salzotto volvió a reclamar una solución de fondo para la traza nacional y sostuvo que la situación ya no admite más demoras.

El pronunciamiento se suma a una discusión que se viene intensificando en Río Negro. Durante los últimos días el Gobierno provincial exigió a Vialidad Nacional reparaciones urgentes en las rutas 22 y 151, mientras que distintos municipios y dirigentes advirtieron sobre los riesgos que representa el estado de esas vías para automovilistas, transportistas y trabajadores.

“Basta de víctimas”

La jefa comunal sostuvo que el deterioro de la Ruta 151 es una problemática conocida desde hace años y cuestionó la falta de respuestas por parte de los organismos responsables de su mantenimiento.

“Basta de espera. Basta de víctimas. Basta de jugar con vidas”, expresó al referirse a la situación de la ruta y a las consecuencias que tiene para quienes la utilizan diariamente.

Salzotto remarcó que el municipio decidió intervenir con recursos propios para realizar tareas de bacheo en dos sectores críticos, aunque aclaró que se trata de una medida provisoria frente a un problema de mayor magnitud.

La Municipalidad de Catriel realizó tareas de bacheo en sectores críticos de la Ruta Nacional 151.

Una solución provisoria

La Municipalidad de Catriel ejecutó trabajos de reparación de emergencia a la altura de los kilómetros 100 y 107 de la Ruta Nacional 151, con el objetivo de reducir riesgos en algunos de los puntos más deteriorados.

Sin embargo, desde el municipio insistieron en que esas acciones no reemplazan las obras estructurales que requiere el corredor vial. La intendenta señaló que la situación exige inversiones y trabajos integrales capaces de garantizar condiciones seguras de circulación y evitar nuevos accidentes.