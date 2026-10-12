El pronóstico anuncia complejas condiciones climáticas para lo que resta de esta semana, con alertas amarillas y naranja en distintas partes del territorio neuquino. El fenómeno que aparece con mayor intensidad son las tormentas eléctricas, que se intensificarán durante esta tarde y noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció que hay alerta amarilla y naranja para este lunes en la provincia.

La Alerta Amarilla se emitió ya que se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas. Se prevén acumulados de 10 a 20 mm, que podrían superarse de manera localizada.

Por otro lado, la Alerta Naranja se deba a las tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Los valores de precipitación acumulada podrían alcanzar entre 20 y 50 mm, con posibles superaciones puntuales.

De acuerdo con el pronóstico, el peor momento del fenómeno sería hacia la tarde noche.

Por esto desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos recomiendan mantenerse informados por canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas y extremar las precauciones al circular.