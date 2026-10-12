Lluvias en Neuquén: hasta cuándo seguirá el mal tiempo y qué pidió el Municipio a los vecinos

Las lluvias que afectan a Neuquén desde hace varios días continuarán, al menos, hasta el viernes, según el pronóstico meteorológico mencionado por el Municipio. Ante este escenario, el equipo de emergencia mantiene las tareas vinculadas al drenaje urbano y las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar anegamientos.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, habló sobre la situación durante una entrevista en el programa La Primera Mañana, por AM550. Allí explicó que se esperan precipitaciones intermitentes, con chaparrones y tormentas, y señaló que la ciudad cuenta con un esquema de trabajo preventivo para responder a este tipo de contingencias.

“Se prevén entre 15 y 20 milímetros de lluvia por día aproximadamente, un volumen de agua que es perfectamente tolerado y escurrido por la ciudad sin ningún problema”, sostuvo el funcionario, al referirse a la capacidad de drenaje urbano.

El colector pluvial de Mosconi, una obra clave

Baggio destacó el impacto de las obras de infraestructura destinadas a mejorar el escurrimiento del agua, en particular el colector pluvial de la avenida Mosconi, que beneficia principalmente al sector del Bajo neuquino.

Según explicó, la intervención permitió ampliar la capacidad del conducto, que pasó de tener un diámetro de 20 centímetros a uno de 1,20 metros. Aunque los trabajos todavía se encuentran en proceso de ejecución, indicó que el pluvial ya fue instalado y conectado, lo que contribuyó a evitar inconvenientes en esa zona durante las últimas precipitaciones.

El subsecretario también señaló que el Municipio cuenta con un equipo de emergencia que trabaja en la limpieza y el mantenimiento de bocas de tormenta, sumideros, canales y pozos de bombeo, entre otros componentes del sistema de drenaje.

El pedido a los vecinos para evitar anegamientos

Uno de los principales llamados de atención de Baggio estuvo relacionado con la disposición de los residuos domiciliarios. Según indicó, algunas situaciones de acumulación de agua registradas durante las lluvias anteriores estuvieron vinculadas con la basura que terminó dentro de las alcantarillas y bocas de tormenta.

“Los últimos problemas que tuvimos con algunas situaciones de anegamiento o calles con agua acumulada tienen que ver con residuos que ingresaron a las alcantarillas, a las bocas de tormenta y a los pluviales”, explicó durante la entrevista.

El funcionario advirtió que dejar bolsas de basura en la vereda, fuera de los horarios de recolección o en lugares accesibles para animales y personas, favorece que los residuos sean arrastrados por el agua o el viento y terminen obstruyendo los desagües.

Por eso, pidió respetar los horarios del servicio de recolección y utilizar correctamente los cestos y contenedores. También recordó que la ciudad dispone de centros de transferencia para residuos voluminosos y de operativos de recolección puerta a puerta.

Como ejemplo, mencionó que durante las lluvias anteriores la compuerta del arroyo Durán se encontraba obstruida por residuos, lo que obligó al personal a retirarlos manualmente para recuperar el funcionamiento del sistema.

“Hay que tener un poco de empatía en ese sentido”, remarcó Baggio, al insistir en que el mantenimiento de la infraestructura requiere tanto del trabajo municipal como del compromiso de la comunidad.

Cómo comunicarse con el Municipio ante una emergencia

Ante la continuidad de las precipitaciones, el subsecretario recordó cuáles son los canales oficiales para solicitar asistencia en la ciudad de Neuquén.

La línea 103 de Defensa Civil permite coordinar la atención de emergencias, mientras que el 147 de Atención al Ciudadano recibe consultas y reclamos para su derivación al área correspondiente.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de mantener despejadas las calles y los desagües, disponer adecuadamente los residuos y comunicarse con los canales oficiales ante cualquier situación que requiera intervención.