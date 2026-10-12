Con motivo del feriado de este lunes 12 de octubre, la provincia de Neuquén registra un importante movimiento turístico. Sin embargo, las condiciones meteorológicas complican el panorama para quienes transitan por la región, ya que rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectan a todo el territorio provincial.

Desde Vialidad Nacional informaron que se esperan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Ante este escenario, las autoridades solicitan a los conductores extremar las precauciones al volante y respetar las medidas de seguridad vial para evitar incidentes durante los desplazamientos turísticos.

Estado de los Pasos Internacionales:

Cardenal Samoré: Habilitado para transitar. Lluvia intermitente y aguanieve en las zonas más altas. Piden evitar maniobras de sobrepaso.

Pino Hachado: Habilitado. Ambos con portación obligatoria de cadenas físicas debido a las condiciones climáticas de la zona cordillerana. La zona está con visibilidad reducida por neblina, además de la calzada mojada y presencia de hielo.

Se recomienda a los viajeros consultar el parte actualizado de rutas nacionales antes de iniciar cualquier trayecto en la provincia para mantenerse al tanto de las novedades del estado del tiempo y la transitabilidad.