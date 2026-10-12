¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Cadenas obligatorias

Vuelta del fin de semana largo: cuál es el estado de los pasos fronterizos en Neuquén

Se registra calzada mojada y hielo en Cardenal Samoré y Pino Hachado, además en algunas zonas hay lloviznas y nevizcas en las cotas más altas.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 10:10
PUBLICIDAD
Se espera un alto tránsito vehicular por el regreso a las ciudades.

Con motivo del feriado de este lunes 12 de octubre, la provincia de Neuquén registra un importante movimiento turístico. Sin embargo, las condiciones meteorológicas complican el panorama para quienes transitan por la región, ya que rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectan a todo el territorio provincial.

Desde Vialidad Nacional informaron que se esperan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Ante este escenario, las autoridades solicitan a los conductores extremar las precauciones al volante y respetar las medidas de seguridad vial para evitar incidentes durante los desplazamientos turísticos.

Estado de los Pasos Internacionales:

  • Cardenal Samoré: Habilitado para transitar. Lluvia intermitente y aguanieve en las zonas más altas. Piden evitar maniobras de sobrepaso.

  • Pino Hachado: Habilitado. Ambos con portación obligatoria de cadenas físicas debido a las condiciones climáticas de la zona cordillerana. La zona está con visibilidad reducida por neblina, además de la calzada mojada y presencia de hielo. 

Se recomienda a los viajeros consultar el parte actualizado de rutas nacionales antes de iniciar cualquier trayecto en la provincia para mantenerse al tanto de las novedades del estado del tiempo y la transitabilidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD