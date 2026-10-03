Alerta amarilla por nieve y viento en la cordillera de Neuquén: hay rutas afectadas y dos pasos cerrados

Una alerta meteorológica por nevadas, lluvias y fuertes vientos afecta este sábado a distintos sectores cordilleranos de Neuquén, con acumulación de nieve en rutas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución, mientras que dos pasos internacionales permanecen cerrados durante toda la jornada.

Nieve y viento en la cordillera

Las condiciones meteorológicas adversas afectan especialmente a los sectores cordilleranos, donde se registran precipitaciones en forma de nieve y lluvia, además de fuertes ráfagas de viento.

En la Ruta Nacional 40, en el tramo de Siete Lagos, continúa nevando y se registra acumulación en distintos sectores. El tramo afectado se extiende entre el empalme con la RN 231 y el empalme con la RP 63, en la zona de Río Hermoso.

Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución y recordó que la portación de cadenas físicas es obligatoria. Personal y equipos del organismo se encuentran trabajando sobre la ruta para atender las condiciones generadas por el temporal.

El Parque Nacional Lanín mantiene alerta amarilla

En este contexto, el Parque Nacional Lanín informó que para este sábado rige una alerta amarilla por nevadas y viento en la región. El pronóstico contempla nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 30 centímetros. En los sectores de menor elevación, las precipitaciones pueden presentarse como lluvia, nieve o una combinación de ambas.

También se esperan vientos del sector oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Remarcaron que las condiciones en la montaña pueden cambiar rápidamente y recomendaron planificar cualquier desplazamiento, mantenerse informado y priorizar la seguridad.

Cómo están las rutas nacionales

Además de la situación en Siete Lagos, Vialidad Nacional informó condiciones adversas en otros corredores de la provincia.

En la Ruta Nacional 40 - Siete Lagos se registra nieve con acumulación, mientras que en la Ruta 237 hay sectores con lluvia y viento fuerte. Ante este panorama, se solicita a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones de los organismos que trabajan en las rutas.

Vialidad Nacional también recomendó evitar circular durante la noche y la madrugada en los sectores afectados y consultar previamente el estado de los caminos.

Dos pasos internacionales permanecen cerrados

El temporal también afecta a los cruces fronterizos entre Argentina y Chile. Cardenal Samoré y Pino Hachado permanecerán cerrados durante toda la jornada de este sábado.

Por el momento, Icalma y Mamuil Malal se encuentran habilitados, aunque las autoridades mantienen la recomendación de circular con extrema precaución y portar cadenas físicas.

Ante las condiciones climáticas adversas, las autoridades recomendaron:

Consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.

Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones oficiales.

Portar cadenas físicas y utilizarlas cuando las condiciones lo requieran.

Evitar circular durante la noche o la madrugada en los sectores afectados.

Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas durante los períodos de mayor intensidad del viento.

Mantenerse alejado de árboles, ramas y estructuras que puedan desprenderse.

Llevar abrigo, agua, alimentos y elementos de emergencia durante los desplazamientos.

Mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

La recomendación general es postergar los desplazamientos que no sean indispensables mientras persistan las condiciones adversas y verificar las actualizaciones antes de emprender cualquier viaje hacia la cordillera.