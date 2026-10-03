Nieve, hielo y viento blanco en la cordillera: cuál es el estado de los pasos internacionales este sábado 3 de octubre

El Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado este sábado para autos y colectivos, mientras que el Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado durante toda la jornada por las condiciones de la calzada. Ambos cruces presentan escenarios diferentes a primera hora, con presencia de nieve y hielo en sectores cordilleranos de Neuquén.

El reporte de Vialidad Nacional, emitido a las 7:40, indicó que Samoré está transitable con extrema precaución. La calzada presenta una acumulación mínima de nieve y el organismo mantiene personal y equipos trabajando en la zona.

Para circular por este paso es obligatorio llevar cadenas físicas. También se recomienda mantener una distancia suficiente para el frenado y evitar maniobras de sobrepaso, especialmente ante el pronóstico de lluvia, aguanieve y nieve.

Además, el tránsito de transporte de carga permanece suspendido en Cardenal Samoré. Vialidad Nacional prevé un nuevo informe a las 10.

Pino Hachado permanece cerrado durante toda la jornada

El Paso Internacional Pino Hachado fue cerrado debido a una combinación de hielo, nieve, viento blanco y baja adherencia. El parte difundido a las 7:25 estableció que el cruce permanecerá intransitable durante toda la jornada.

Las condiciones requieren especial atención en distintos sectores del corredor. Vialidad Nacional también advirtió sobre la presencia de animales sueltos y una posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48.

Los equipos viales continúan trabajando en el sector para atender las condiciones de la ruta. Por el momento, no se estableció una reapertura para este sábado.

El parte provincial también informó que el Paso Internacional Icalma se encuentra habilitado. Al igual que en los demás cruces cordilleranos, se mantiene la recomendación de circular con extrema precaución y portar cadenas.

El tiempo tendrá viento y temperaturas en aumento

El sábado comenzó con condiciones diferentes según la zona de Neuquén. En los valles y el norte provincial se esperan temperaturas más agradables, mientras que la cordillera mantendrá registros más bajos y nubosidad variable.

Recomiendan mantener una distancia suficiente para el frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

En Neuquén capital, la mínima prevista es de 6°C y la máxima llegará a 21°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento del oeste aumentará durante la tarde.

Zapala tendrá una mínima de 2°C y una máxima de 19°C, con ráfagas durante la tarde. En Chos Malal, las temperaturas oscilarán entre 4°C y 23°C.

En la cordillera, San Martín de los Andes tendrá entre 1°C y 15°C, mientras que Villa La Angostura registrará una mínima cercana a 0°C y una máxima de 14°C. Para ambas localidades se prevé nubosidad variable y bajas probabilidades de precipitaciones.

En la RN 40, a la altura de Río Hermoso, se registran aguanieve y neviscas, mientras equipos de Vialidad Nacional trabajan en el sector.

En los pasos internacionales, sin embargo, el panorama es más complejo. El pronóstico contempla lluvia, aguanieve y nieve en el sector de Cardenal Samoré, mientras Pino Hachado mantiene condiciones de hielo, nieve y viento blanco.

Vialidad Nacional recordó que para consultar actualizaciones sobre las rutas nacionales y los pasos fronterizos están disponibles los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 17. También se puede acceder a información mediante el correo atencionalusuario@vialidad.gob.ar y el sitio oficial de rutas nacionales