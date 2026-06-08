La preocupación crece día tras día. El brote de varicela detectado en el Centro de Educación Técnica N° 27 de Fernández Oro, ya suma 29 casos confirmados y mantiene en alerta a familias, docentes y autoridades sanitarias. Lo que comenzó como algunos contagios aislados en un curso de segundo año terminó expandiéndose a otras divisiones e incluso alcanzó a un profesor, generando un escenario que alteró por completo la rutina escolar.

La situación se volvió aún más delicada por el caso de Ian, un adolescente que continúa internado en terapia intensiva tras sufrir una severa complicación derivada de la enfermedad. El joven desarrolló una varicela hemorrágica, un cuadro poco frecuente que suele aparecer en pacientes inmunosuprimidos o con condiciones médicas particulares. Su estado generó una fuerte conmoción entre compañeros, docentes y vecinos de la localidad.

El miedo comenzó a reflejarse rápidamente en las aulas. El viernes pasado apenas 15 estudiantes asistieron a clases en una institución que cuenta con una matrícula de 603 alumnos. Los pasillos que habitualmente están repletos de adolescentes quedaron prácticamente vacíos, mientras muchas familias optaron por mantener a sus hijos en sus casas ante el temor de nuevos contagios.

La directora del establecimiento, Loreley Cabany, explicó que muchos de los estudiantes no cuentan con el esquema completo de vacunación contra la varicela. La vacuna fue incorporada al Calendario Nacional recién en 2015, con una primera dosis a los 15 meses y un refuerzo a los 5 años, por lo que numerosos adolescentes quedaron fuera de esa cobertura o no completaron la inmunización correspondiente.

Frente al avance de los casos, la institución adoptó medidas preventivas. Se suspendieron temporalmente los talleres, se realizó una desinfección integral del edificio y se flexibilizó el régimen de inasistencias para estudiantes que presenten síntomas o pertenezcan a grupos considerados de riesgo. Todas las medidas apuntan a reducir las posibilidades de transmisión dentro de la comunidad educativa.

Los Ministerios de Salud y de Educación de Río Negro activaron los protocolos sanitarios

El seguimiento epidemiológico se realiza de manera permanente entre las escuelas y los efectores de salud de la región.

Las autoridades insistieron en la necesidad de revisar los carnets de vacunación y prestar especial atención a los síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre y erupciones cutáneas. También recordaron que quienes reciban un diagnóstico positivo deben permanecer aislados hasta obtener el alta médica y que se debe extremar el cuidado en personas gestantes o inmunodeprimidas, donde la varicela puede presentar complicaciones mucho más serias.