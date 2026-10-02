La provincia de Neuquén sumó 27 profesionales de distintas especialidades a la planta permanente del sistema público de Salud. La decisión fue oficializada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1.537/26 y tiene como objetivo reforzar la atención sanitaria en hospitales estratégicos de la región Confluencia, Vaca Muerta, la Comarca Petrolera, el centro y la cordillera neuquina.

La incorporación rige desde el 1° de septiembre y alcanza a médicos, odontólogos, bioquímicos y profesionales de salud mental que completaron su formación dentro del sistema provincial de residencias.

Más especialistas para hospitales clave de Neuquén y el Alto Valle

La mayor cantidad de incorporaciones se concentró en la Región Sanitaria Confluencia, donde se sumaron 21 profesionales.

El Hospital Provincial Castro Rendón recibió 12 especialistas distribuidos en áreas de alta demanda como anestesiología, clínica médica, cirugía general, hematología, infectología y terapia intensiva para adultos.

Por su parte, el Hospital Horacio Heller incorporó cinco profesionales en clínica médica, pediatría y diagnóstico por imágenes. También se reforzaron los equipos del Hospital de Plottier con especialistas en pediatría, psiquiatría y salud mental, mientras que el Hospital Natalio Burd de Centenario sumó un profesional en ortopedia y traumatología.

La medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de atención en el área metropolitana neuquina, una de las regiones con mayor crecimiento poblacional de la Patagonia.

Refuerzo sanitario para Vaca Muerta y localidades del interior

La estrategia provincial también alcanza a regiones vinculadas al desarrollo energético y a localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

En San Patricio del Chañar, una de las puertas de ingreso a Vaca Muerta, se incorporó una profesional en Odontología General y Comunitaria para fortalecer la atención primaria.

En la Comarca Petrolera, el Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul sumó una especialista en salud mental, mientras que el Hospital de Zapala incorporó un médico generalista, una figura clave para la atención integral en el centro de la provincia.

La cordillera neuquina también recibió refuerzos. El Hospital de Junín de los Andes incorporó un médico generalista y el Hospital Oscar Arraiz de Villa La Angostura sumó una profesional en Bioquímica Clínica, una especialidad fundamental para el diagnóstico y seguimiento de pacientes.

La nueva Ley de Residencias busca retener profesionales en Neuquén

Desde el gobierno provincial destacaron que estas incorporaciones son posibles gracias a la nueva Ley de Residencias, una herramienta impulsada para modernizar el sistema de formación y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Entre los cambios más importantes se encuentra la reducción de la carga horaria semanal a 62 horas, la implementación de guardias de 12 horas y la creación de incentivos económicos según la especialidad y la zona de desempeño.

La política apunta a resolver uno de los principales desafíos del sistema sanitario: lograr que los profesionales formados en Neuquén permanezcan trabajando en hospitales públicos de la provincia.

Un sistema de salud con foco en la cobertura territorial

La incorporación de estos 27 profesionales permitirá ampliar la capacidad de atención, fortalecer áreas críticas y sostener la presencia de especialistas en hospitales de distintas regiones sanitarias.

En un contexto de crecimiento demográfico en Neuquén y de expansión de la actividad económica vinculada a Vaca Muerta, el gobierno provincial busca consolidar equipos de salud estables y garantizar servicios de calidad tanto en las ciudades más pobladas como en las localidades del interior.