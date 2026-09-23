Este miércoles 23 de septiembre se presentará con tiempo estable en buena parte de la provincia de Neuquén. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), predominarán los cielos parcialmente nublados y las temperaturas tendrán un paulatino ascenso durante la tarde, aunque las mañanas seguirán siendo frías en distintos sectores del territorio provincial.

El SMN prevé que la primavera continúe avanzando con un lento aumento de las temperaturas en la provincia durante los próximos días, especialmente en los valles y la Confluencia, mientras que las localidades cordilleranas seguirán registrando mañanas frías y amplitud térmica marcada.

Neuquén capital: mañana fresca y tarde agradable

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 6°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 20°C por la tarde. El viento se mantendrá moderado, sin ráfagas significativas.

Zapala: amplitud térmica en el centro de la provincia

Para Zapala, el SMN anticipa una mañana fría con una temperatura mínima de 2°C. Con el correr de las horas el ambiente se tornará más templado y la temperatura máxima llegará a los 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

Chos Malal: condiciones estables en el norte neuquino

En Chos Malal se prevé tiempo estable y escasa nubosidad. La temperatura mínima descenderá hasta los 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde. No se esperan precipitaciones.

San Martín de los Andes: frío matinal en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá una mañana fría con una temperatura mínima de 1°C. Durante la tarde, la máxima llegará a los 13°C con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. La presencia de aire frío seguirá marcando el comienzo de la jornada.

Villa La Angostura: temperaturas bajas y nubosidad variable

En Villa La Angostura el miércoles comenzará con una temperatura mínima de 0°C. Con el avance de la tarde, el termómetro alcanzará los 12°C. Se espera nubosidad variable y sin fenómenos significativos asociados.