El fuerte temporal de viento, nieve y viento blanco que afectó a Neuquén durante el fin de semana provocó dos operativos de rescate, además de caída de árboles, daños en techos y afectaciones sobre tendidos eléctricos. En sectores de la Cordillera, las ráfagas superaron los 100 km/h, mientras que en zonas urbanas llegaron hasta los 87 km/h.

Uno de los rescates ocurrió sobre la Ruta Provincial 13, en el sector de Primeros Pinos, donde una familia quedó varada por la acumulación de nieve y el viento blanco. Personal de Vialidad Provincial, Policía, Defensa Civil y equipos sanitarios logró asistir a tres personas: dos adultos y un menor. La mujer estaba embarazada.

El segundo operativo se desarrolló en Villa El Chocón, donde seis personas que navegaban y pescaban fueron sorprendidas por las fuertes ráfagas. Todas fueron rescatadas y algunas presentaban principios de hipotermia. La embarcación sufrió daños y terminó dentro del lago.

El temporal dejó ráfagas superiores a los 100 km/h

El temporal afectó distintos sectores de la provincia de Neuquén durante el fin de semana, con una combinación de viento intenso, nieve y viento blanco que complicó la circulación y generó intervenciones de organismos de emergencia.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, explicó que las ráfagas alcanzaron registros superiores a los 100 kilómetros por hora en sectores cordilleranos.

En áreas urbanas, en tanto, se registraron ráfagas de hasta 87 km/h. Entre las principales consecuencias se contabilizaron árboles y cartelería caídos, daños en techos y problemas en tendidos eléctricos.

Una familia quedó atrapada en Primeros Pinos

Uno de los procedimientos más complejos tuvo lugar en el sector El atravesado sobre la Ruta Provincial 13, en inmediaciones de Primeros Pinos.

La acumulación de nieve, combinada con el viento blanco y la baja visibilidad, dejó a una familia varada en la zona. El operativo requirió la intervención coordinada de Vialidad Provincial, Policía, Protección Civil y personal sanitario.

Los rescatistas lograron liberar el vehículo y asistir a sus ocupantes: dos adultos y un menor. Según informó Defensa Civil, la mujer se encontraba embarazada.

Una vez liberada la camioneta, la familia fue acompañada hasta Zapala, donde pudo continuar su traslado.

La situación vuelve a poner el foco sobre las condiciones que puede presentar la Ruta Provincial 13 durante los temporales invernales. En antecedentes recientes, ese corredor ya había requerido operativos de rescate por vehículos atrapados entre Primeros Pinos y Litrán.

Los antecedentes en las rutas cordilleranas

Los temporales de nieve y viento suelen generar dificultades en los corredores cordilleranos de Neuquén, especialmente cuando se combinan nieve acumulada, hielo, viento blanco y baja visibilidad.

La Ruta Provincial 13, particularmente el sector entre Primeros Pinos y Litrán, registra antecedentes de restricciones e inconvenientes durante episodios meteorológicos intensos. En distintos temporales se ha recomendado evitar la circulación cuando las condiciones resultan adversas.

Por ese motivo, Defensa Civil insiste en consultar las alertas meteorológicas y el estado de los caminos antes de iniciar un viaje.

La recomendación adquiere especial importancia porque el viento blanco puede reducir considerablemente la visibilidad y dificultar la identificación del trazado de la ruta, mientras que la nieve puede dejar vehículos inmovilizados.