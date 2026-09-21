Este lunes 21 de septiembre comienza oficialmente la primavera, pero el tiempo parece no haberse enterado del cambio de estación. En Neuquén y Río Negro, los primeros días de la nueva estación estarán marcados por viento, lluvias, nevadas y bajas temperaturas, aunque con un fuerte contraste según la zona.

Mientras el Alto Valle tendrá un rápido ascenso de las temperaturas y máximas que llegarán a los 23°C, en la cordillera persistirán condiciones propias del invierno, con nevadas, lluvias y mínimas bajo cero.

A esto se suma el viento, que tendrá su máxima intensidad en distintos sectores de Río Negro y Neuquén, con ráfagas que llegarán hasta los 97 km/h.

El Alto Valle tendrá viento y después calor

En Neuquén Capital, Cipolletti, General Roca y el resto del Alto Valle, la semana comenzará con cielo nublado y viento, pero las temperaturas subirán rápidamente.

Este lunes las máximas llegarán a 15°C, mientras que las ráfagas alcanzarán los 69 km/h en Neuquén y los 78 km/h en Roca. Para el martes se espera una breve tregua del viento, con temperaturas de hasta 18°C.

El salto térmico llegará entre miércoles y jueves, cuando el termómetro alcance los 23°C. Sin embargo, el jueves volverá el viento fuerte, con ráfagas cercanas a los 78 km/h.

El viernes mantendrá temperaturas agradables, con una máxima de 22°C y nubosidad variable.

En la cordillera, la primavera arranca con nieve

En Bariloche y Villa La Angostura, el cambio de estación tendrá poco de primaveral. Durante toda la semana se esperan lluvias, nevadas y temperaturas mínimas bajo cero.

Entre este lunes y el miércoles, las máximas apenas llegarán a los 6°C. Además, el viento se sumará al escenario invernal, con ráfagas de hasta 78 km/h previstas para el miércoles.

En San Martín de los Andes, las condiciones serán similares, con mínimas de -2°C. El momento de mayor inestabilidad se espera para el miércoles, cuando las nevadas se combinarán con ráfagas de hasta 87 km/h.

Río Negro tendrá ráfagas de casi 100 km/h

El viento será protagonista en el centro y este de Río Negro. En Viedma, la primavera comenzará con una alerta por viento y ráfagas que llegarán hasta los 97 km/h, acompañadas por lluvias.

La situación cambiará hacia el jueves, cuando la temperatura alcance los 22°C.

En el Valle Medio, el comienzo de la semana también será ventoso, con ráfagas de hasta 87 km/h. Pero el panorama cambiará rápidamente: el jueves, Choele Choel llegará a los 25°C, la máxima más alta prevista para la región.

Chos Malal tendrá una semana inestable

En el norte neuquino, la primavera también comenzará con condiciones cambiantes.

Chos Malal tendrá temperaturas de entre 13°C y 17°C, junto con probabilidad de precipitaciones y viento.

Las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h, por lo que la semana combinará temperaturas templadas con distintos períodos de inestabilidad.

Por ahora, el calendario dice primavera. El pronóstico, en buena parte de la región, parece tener otra opinión.