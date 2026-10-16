Alerta visual en Neuquén: detectaron 43 casos sospechosos de “ojo vago” en niños

El Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” llevó adelante una campaña de ambliopía en sus consultorios de oftalmología, destinada a niños y niñas de entre 4 y 14 años. La iniciativa tuvo como objetivo detectar alteraciones visuales y favorecer el diagnóstico temprano para iniciar los tratamientos correspondientes.

Durante la jornada se realizaron controles oftalmológicos a 137 niños y niñas. Del total, el 55% no contaba con controles oftalmológicos previos. Además, se identificaron 43 casos sospechosos de ambliopía, cuyos pacientes fueron derivados a los consultorios de oftalmología del hospital con turnos asignados para continuar con la evaluación.

El Servicio de Oftalmología realizó pruebas adaptadas a la edad de cada paciente para evaluar su agudeza visual. También examinó el reflejo rojo, una prueba que permite identificar posibles alteraciones oculares y detectar patologías que requieren una evaluación más específica.

La jornada permitió identificar situaciones de compromiso visual que no habían recibido tratamiento. Entre ellas, se detectaron 11 niños y niñas con una visión muy reducida, que solo respondían a estímulos visuales como el movimiento de las manos o la identificación de dedos. Estos casos representan aproximadamente el 8% del total de las infancias evaluadas.

La ambliopía, conocida también como “ojo vago”, es una alteración del desarrollo visual en la que uno de los ojos no alcanza una visión normal, aun cuando no exista una lesión ocular que lo explique por completo. Se produce cuando el cerebro y el ojo no establecen una conexión visual adecuada durante la infancia, por lo que el cerebro prioriza la información que recibe del ojo con mejor visión.

La detección temprana es fundamental, ya que durante la infancia el sistema visual mantiene una mayor plasticidad y responde mejor al tratamiento. Con un abordaje adecuado y oportuno, es posible mejorar la visión del ojo afectado.

“Está demostrado que hasta los 13 y 14 años ese proceso de rehabilitación funciona y se puede recuperar la visión. Pasado ese período, el cuadro se vuelve irreversible y no se puede mejorar”, explicó Natalia Racigh.

De esta manera, la campaña permitió identificar a niños y niñas con alteraciones visuales que requieren atención, detectar casos sospechosos de ambliopía y facilitar el acceso a nuevas evaluaciones y tratamientos dentro del sistema público de salud. Estas acciones buscan mejorar la salud visual durante la infancia y prevenir secuelas permanentes.