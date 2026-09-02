Con 78 nuevos especialistas, el Sistema de Salud de la Provincia fortalece sus equipos profesionales. Los residentes completaron hoy su formación en 26 especialidades y el 94% eligió continuar su trayectoria laboral en el sistema público neuquino.

De esta forma, entre los 73 egresados que siguen trabajando en el sistema público y los 113 nuevos residentes incorporados el fin de semana, en total son 186 los profesionales que se incorporan al sistema público en menos de un mes.

El acto de egreso se realizó en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. Estuvieron presentes el ministro de Salud, Martín Regueiro; la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero; instructores de las residencias; jefes de las Regiones Sanitarias; directores de hospitales y autoridades de la Universidad Nacional del Comahue.

Durante el acto, Regueiro agradeció que hayan completado este camino. El ministro precisó que “muchos de ustedes siguen, ya que hay 73 egresados que toman cargos, es decir que van a seguir trabajando dentro del Estado provincial ejerciendo su especialidad, y es una responsabilidad”.

Agregó que “nosotros creemos que el sistema de salud no sería lo que es sin los residentes” y destacó la importancia del trabajo articulado con la Universidad, los instructores, las instituciones, directores y sus familias.

La importancia de las residencias

La residencia para el Sistema de Salud tiene un rol fundamental. Este año ingresaron 113 profesionales. “Venimos aumentando, hay interés y hay gente que tiene ganas de prestar servicio de salud” indicó Regueiro; y recordó que el 73 por ciento de la población neuquina se atiende en el sistema público.

“Necesitamos más residentes, necesitamos que ustedes sean parte de la provincia, que sigan trabajando con nosotros y se comprometan, asuman responsabilidades, brindando la atención que la gente necesita”, sostuvo. Y resaltó que “ya tienen la especialidad y les significó esfuerzo; así que les pido que tomen el compromiso de hacerlo y de devolver lo que el Estado les dio, comprometerse con sus lugares de origen”.

Para finalizar, subrayó el compromiso y dedicación de los docentes que forman, dedican horas, que después de la jornada laboral preparan clases y acompañan; así como hizo extensivo el agradecimiento al esfuerzo en este nuevo recorrido.

Cómo son las residencias

La Residencia es un proceso continuo de captación, incorporación, permanencia, motivación y capacitación del personal en general, promoviendo la formación y el desarrollo de las competencias requeridas.

Este año 2026 terminaron 78 residentes de 26 especialidades: Anatomía Patológica, Anestesiología, Arquitectura Hospitalaria, Bioquímica clínica, Cardiología, Cardiología Infantil, Cirugía General, Cirugía Infantil, Clínica Médica, Diagnóstico por imágenes, Hematología, Infectología, Ingeniería Hospitalaria, Interdisciplinaria Epidemiología, Interdisciplinaria Salud Mental, Kinesiología General, Medicina General, Nefrología Post Básica, Nutrición, Odontología General y Comunitaria, Ortopedia y traumatología, Pediatría, Psiquiatría, Terapia Intensiva Adultos, Terapia Intensiva Pediátrica, y Toco ginecología.

La formación la realizaron en 11 sedes: Castro Rendón, Heller, Bouquet Roldán, Chos Malal, Cutral Co /Plaza Huincul, Plottier, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, subsecretaría de salud, y centro de salud San Lorenzo Sur.

Los efectores que recibirán especialistas son los hospitales Castro Rendón, Heller, Bouquet Roldan, Plottier, Centenario, Añelo, San Patricio del Chañar, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, Las Ovejas, Buta Ranquil, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, y Villa la Angostura.

En la ciudad de Neuquén se incorporan en los Centros de Salud Valentina Sur, Almafuerte, Valentina Norte Rural, Colonia Rural Nueva Esperanza; en el Centro de Salud Intercultural Ruca Choroi "Raguiñ Kien" y Centro de Salud Villa Traful. En el nivel central se suman a la dirección general de Planificación y Arquitectura, Red de Ingeniería Biomédica, Epidemiológica; y a las Regiones Sanitarias de Vaca Muerta y Confluencia.