Aluminé será sede del Taller de Turismo Accesible y Uso de Silla Champa Bike en Senderos, una capacitación que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2026 para incorporar herramientas de accesibilidad en las actividades turísticas de Neuquén.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén y está destinada a prestadores de servicios turísticos, informantes y público en general interesado en aprender cómo acompañar a personas con discapacidad y movilidad reducida.

La actividad se realizará en el marco del 1er. Encuentro Neuquino de Turismo Inclusivo y Accesible y combinará una instancia teórica con jornadas prácticas junto a los participantes del XIII Encuentro de Rafting Inclusivo.

Qué es la Champa Bike y cómo se utiliza en senderos

Uno de los ejes de la capacitación será el uso de la Champa Bike, un equipamiento adaptado que permite facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida por senderos y entornos naturales.

También se trabajará sobre el uso de sillas anfibias, dispositivos que permiten acompañar experiencias recreativas y turísticas en espacios acuáticos.

La Champa Bike permite facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida por entornos naturales.

La incorporación de estos recursos busca ampliar las posibilidades de participación en actividades al aire libre y ofrecer alternativas para que más personas puedan disfrutar de los atractivos naturales de la provincia.

Una propuesta para fortalecer el turismo inclusivo en Neuquén

El taller forma parte del primer Encuentro Neuquino de Turismo Inclusivo y Accesible y de las actividades organizadas por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Aluminé y la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia del Neuquén.

La capacitación apunta a que los conocimientos sobre accesibilidad puedan incorporarse a la atención turística, la planificación de excursiones y el desarrollo de actividades recreativas en entornos naturales.

Cómo inscribirse al taller de turismo accesible en Aluminé

Las personas interesadas en participar pueden completar el formulario de inscripción habilitado por la organización.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/VxQ3MbjiqCFk4S9LA

La convocatoria está abierta a prestadores turísticos, informantes y público en general interesado en incorporar herramientas para acompañar a personas con discapacidad y movilidad reducida.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas y permitirá combinar contenidos teóricos con experiencias prácticas en el contexto del encuentro de rafting inclusivo.