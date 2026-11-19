La trashumancia ya está en marcha en el norte neuquino. Las primeras familias crianceras comenzaron el tradicional traslado de sus animales desde los campos de invernada hacia las veranadas, en busca de mejores pasturas para atravesar los meses de verano. Los primeros arreos fueron registrados en Andacollo y Chos Malal, donde esta práctica ancestral vuelve a poner en movimiento una de las tradiciones más representativas de la región.

Uno de los primeros movimientos de la temporada quedó registrado el domingo 15 de noviembre, al mediodía, en el Parque Recreativo El Llano de Andacollo. El arreo avanzó por la Ruta Provincial 43, conocida como la Ruta de los Arreos, con los crianceros acompañados por sus perros y caballos pilcheros. Una escena similar se vivió en Chos Malal, donde los primeros piños atravesaron la calle San Martín, antiguo Callejón de Arreo.

Las lluvias favorecieron la recuperación de las pasturas y permitieron retrasar el inicio de la trashumancia.

A diferencia de temporadas anteriores, este año la salida se produjo más tarde. Las precipitaciones de las últimas semanas mejoraron la disponibilidad de agua y favorecieron la recuperación de las pasturas en los campos bajos. En otros años, las condiciones de sequía y la falta de alimento obligaban a muchas familias a iniciar el recorrido durante la segunda quincena de octubre. La demora permitió que los animales permanecieran más tiempo en las zonas de invernada antes de comenzar el ascenso hacia la cordillera.

Mientras avanzan los arreos, el Gobierno de Neuquén lleva adelante tareas de acompañamiento para garantizar el acceso al agua durante los recorridos. Entre las acciones previstas se encuentran el traslado de agua hacia puntos estratégicos, el acondicionamiento de espacios para hidratar al ganado y el mantenimiento de cargaderos e instalaciones vinculadas con la actividad. En Tricao Malal también se realizó un encuentro entre instituciones locales y provinciales para coordinar medidas de prevención, abastecer refugios y conformar un Comité de Emergencia ante posibles inconvenientes.

La trashumancia es una práctica ancestral que sostiene la actividad productiva y cultural de cientos de familias neuquinas.

Sin embargo, el comienzo de la temporada también estuvo acompañado por reclamos de familias crianceras del departamento Pehuenches, que solicitaron a las autoridades mejoras en corrales, cargaderos, rutas y accesos a los puestos. Los productores advirtieron sobre el deterioro de las instalaciones y señalaron que los últimos temporales agravaron las condiciones de los caminos, dificultando el traslado de los animales.

La trashumancia representa mucho más que un movimiento de ganado: es una práctica productiva, cultural y económica que se transmite de generación en generación y sostiene a cientos de familias del norte neuquino. Ante el inicio de los arreos, desde la Municipalidad de Andacollo también solicitaron a conductores y visitantes circular con precaución, reducir la velocidad y respetar el paso de los animales y sus arrieros.